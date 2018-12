1300 Euro für tumor- und leukämiekranke Kinder

Eine Scheckübergabe in Höhe von 1300 Euro gab es am Dienstag, von Gaby Mayer (rechts) , Inhaberin des gleichnamigen Leutkircher Friseursalons, sowie ihrer Tochter Marion Mayer (links) an den Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder. Marlis Schindler (Mitte), Ansprechpartnerin der Kontaktgruppe nahm den Betrag entgegen und freute sich über das soziale Engagement. Zusammengekommen ist der Betrag laut Mayer aus dem Verzicht an Kundengeschenken. „Ich bekomme hier in meinem Salon einfach immer wieder mit, wie viele Menschen an Krebs erkranken. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, heuer auf Kundengeschenke zu verzichten und den Wert dieser, zu spenden“. Zusätzlich gibt es aus dem Salon demnächst noch einmal eine Spende für die genannte Organisation. „Wir haben hier vor Kurzem ein Kässchen aufgestellt und ich bin begeistert, wie große die Spendenbereitschaft meiner Kunden ist“, so die Geschäftsinhaberin. Sie erklärte: „Sobald die Dose voll ist, werden wir diese Frau Schindler zusätzlich übergeben“. Foto: gs