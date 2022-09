13 junge Menschen beginnen Ausbildung bei der Volksbank

Die beiden Vorstände der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Josef Hodrus und Werner Mayer, haben zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 13 junge Menschen begrüßt, die nun bei Genossenschaftsbank in ihr Berufsleben starten. Unter den Auszubildenden finden sich angehende Bankkaufleute, Finanzassistenten sowie Bachelor of Arts im Bereich Immobilienwirtschaft. Ihre Ausbildung dauert zwischen zweieinhalb und drei Jahren. Während dieser Zeit lernen sie neben der theoretischen Bildung in der Schule auch die praktische Umsetzung der erlernten Sachverhalte. Dazu sind sie im Geschäftsgebiet sowie den unterschiedlichen Abteilungen der VBAO eingesetzt. Die neuen Auszubildenden und Studenten der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (von links): Linda Fricker, Simon Heyen, Kathrin Parpart, Rene Engleitner, Betty Loritz, Moritz Netzer, Pia Schulmeister, Kevin Bopp, Mustafa Gücüko, Helena Glaser, Mattis Kellenberger und Sündüs Sözen. Nicht auf dem Bild ist Selina Schüttelbauer. Foto: VBAO