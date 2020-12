13 000 Schaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in der Karlstraße in Leutkirch am Montag gegen 17 Uhr sind beide Unfallbeteiligten unverletzt geblieben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, bog eine 76-Jährige mit ihrem Mitsubishi von der Karlstraße nach links in Richtung Bahnhof ab übersah dabei eine entgegenkommende 35-jährige Nissan-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.