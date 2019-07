126 Zehntklässler sagen Tschüs

Genauso wie für die Schülerinnen und Schüler vor sechs Jahren ihre Schulzeit an der Otl-Aicher-Realschule begonnen hatte, endete sie auch: mit einem Gottesdienst in der Aula der Schule. Was die Absolventen an ihrem letzten Schultag erlebten, wird in eine Pressemitteilung beschrieben.

Der Wortgottesdienst mit dem Leitgedanken „Mein Weg“ wurde von Heide Kolb und Marina Birk vorbereitet und von Pastoralreferent Benjamin Sigg gefeiert. Bewegende musikalische Beiträge unter Leitung von Sandra Hodruß und Christina Koch rundeten den Gottesdienst ab. Im Anschluss erlaubte das herrliche Sommerwetter Gruppenfotos aller fünf Abschlussklassen vor der Festhalle. Nach einem Empfang auf Einladung des Fördervereins begann die offizielle Feier in der Festhalle mit dem Auftritt einer Bläsercombo der zehnten Klassen unter Leitung von Gertrud Hiemer-Haslach.

Schulleiter Manfred Trieloff hieß die Realschulabsolventen, deren Eltern sowie das Lehrerkollegium der Schule willkommen. Er dankte den Klassenlehrern, aber auch allen anderen Kollegen und Mitarbeitern der Schule für die geleistete Arbeit sowie den Eltern und Elternvertretern für das entgegenbrachte Vertrauen und die Mitarbeit in Elternbeirat und Förderverein. 126 Prüflinge haben ihr Ziel, den Abschluss der Mittleren Reife, erreicht. Dabei gab es 24 Preise und 33 Belobigungen.

Schulleiter Trieloff beglückwünschte die Zehntklässler zum erfolgreichen Abschluss und vermutete, dass womöglich die außerunterrichtlichen Erlebnisse während der sechsjährigen Schulzeit besonders in Erinnerung bleiben würden. Der Tag der Abschlussfeier sei nicht nur ein Tag der Verabschiedung, sondern auch des Neubeginns, Danksagens und der Erinnerung sei. Die Worte des Archimedes „Gebt mir einen Platz, wo ich stehen kann und ich werde die Erde bewegen“ nutzte Trieloff, um seine Rede abzurunden und die Absolventen dazu anzuregen, sich über ihren Platz in der Welt Gedanken zu machen und diesen für sich zu finden. Für die Eltern sprach Beiratsvorsitzende Heidi Boguth Worte der Dankbarkeit all jenen gegenüber, die den Weg der Schüler in den vergangenen sechs Jahren begleitet, gefördert und auch nicht selten geebnet hätten.

Eingerahmt von den Liedbeiträgen „Never Enough“, gesungen von Cosima Aicher und begleitet mit der Flöte von Pia Geser, und dem Lied „Ich danke allen Menschen“, gesungen von Jasmina Kiesel und begleitet von Herrn Roth am Klavier, fand die Zeugnisausgabe durch den Schulleiter und die einzelnen Klassenleiter statt. Vom Elternbeirat gab es noch eine Rose. Durch das Programm führten Diana Weisgerber und Maurice Hüber.

Schülersprecherin Lena Müller sprach für die Abschlussschüler. Sie blickte auf gemeinsame Jahre mit ihren Mitschülern zurück und dankte allen, die sie auf dem Weg durch die Realschulzeit begleitet hatten – insbesondere den Lehrern, die nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Vertraute wurde, und auch den Eltern, die stets mit Hilfe und Rat zur Seite standen.

Petra Ertel, Vorsitzende des Schulfördervereins, gab in ihrem Grußwort einen kleinen Überblick über die Aktivitäten des Vereins. Zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Michael Hoffmann verlieh sie anschließend den Sozialpreis für besonderes Engagement an Pia Geser, Eva Herkommer, Johanna Ertel und Tim Bodenmüller. Diese zeichneten sich durch ihren wöchentlichen, ehrenamtlichen Einsatz in der Förderung und Nachhilfe für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus. Als Schulbeste mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,0 wurde in diesem Jahr Eva Müller aus der Klasse 10d ausgezeichnet. Sie erhielt einen zusätzlichen Gutschein.

„Willkommen im Kreis der Ehemaligen!“: Mit diesen Worten von Schulleiter Manfred Trieloff und einem gemeinsamen Lied endete die Entlassfeier 2019 der Otl-Aicher-Realschule.