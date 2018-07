123 Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule haben ihr Abiturzeugnis bekommen

Am vergangenen Wochenende haben 79 Abiturientinnen und 44 Abiturienten der Geschwister-Scholl-Schule Grund zur Freude gehabt. Die Schüler des Beruflichen Gymnasiums in Leutkirch wurden für den Prüfungsmarathon der letzten Wochen entschädigt und erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Drei Mal sei der Traumschnitt von 1,0 erreicht worden, teilt die Schule mit.

Am Samstag feierten die Schüler des sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Bereichs ihren Abiball in der Festhalle in Leutkirch. Davon haben 55 Abiturienten ihre allgemeine Hochschulreife mit dem Profil „Pädagogik und Psychologie“ absolviert, 19 Schüler haben ein Abiturzeugnis mit dem Profil „Gesundheit und Pflege“ überreicht bekommen. Am Tag darauf beging das Technische Gymnasium seinen Abschlussball, bei dem 49 Schüler mit den Profilen „Gestaltungs- und Medientechnik“´ und „Mechatronik“ und „Informatik“ mit dem Abiturzeugnis geehrt wurden. Drei Schülerinnen seien in diesem Jahr für ihren herausragenden Abiturschnitt ausgezeichnet worden. Marie-Ev Hold, Marike Reinelt und Anja Sing haben die Traumnote 1,0 erreicht, teilt die Schule weiter mit.

Mark Forster macht Mut

In ihren Eröffnungsreden beglückwünschten Schulleiter Heinz Brünz und der Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums Markus Beckel die jungen Menschen zu ihrem Erfolg. Heinz Brünz stellte nochmals heraus, was den Lehrern und der Schulleitung bei der Begleitung der Schüler besonders wichtig war. Die Abiturienten sollten während ihrer Schulzeit an der GSS nicht nur eine Förderung ihrer Kompetenzen erfahren, sondern auch Werte verinnerlichen, die die Schule in ihrem Leitbild verankert hat, nämlich Respekt, Toleranz und Fairness, betont die Schule.

Unter Zuhilfenahme einiger Zeilen aus dem Lied „Sowieso“ von Mark Forster machte der Schulleiter den jungen Menschen abschließend Mut für die Zukunft: „Egal was kommt, ich fühl‘ mich gut, sowieso. Und immer geht ´ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn’s grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.“