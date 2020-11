115 Vereine erhalten insgesamt rund 116.500 Euro Sonderzuschuss

Der Oberschwäbische Chorverband hat Sonderzuschüsse für Musikvereine und Chöre ausbezahlt, denen coronabedingt Einnahmen fehlen.

In Baden-Württemberg komme der Amateurmusik traditionell eine große Bedeutung zu, die sich in einer Vielzahl von aktiven Musikvereinen und Chören niederschlage, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Das Kunstministerium und der Landesmusikverband Baden-Württemberg als Dachverband der Amateurmusikvereine wollen demnach die Vereine bei der Bewältigung der heute noch nicht absehbaren Auswirkungen auf das kulturelle Leben nach Kräften unterstützen. Dies hätten Kunststaatssekretärin Petra Olschowski und Präsident Christoph Palm in einem gemeinsamen Schreiben an die Mitglieder der Chöre und Musikvereine im Land zugesagt.

Um die Folgen der Pandemie etwas abzufedern, gebe es staatliche Hilfen. Das Land Baden-Württemberg unterstütze die rund 9000 Vereine der Breitenkultur in diesem Jahr mit einem Sonderzuschuss. Dabei wird die Auszahlung nach aktiven Mitgliedern gestaffelt: Vereine mit bis zu 30 aktiven Mitgliedern erhalten 800 Euro, Vereine mit bis zu 100 aktiven Mitgliedern 1100 Euro und Vereine mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern 1400 Euro.

Die Auszahlung der Förderbeträge erfolge über die Landes- und Regionalchorverbände direkt an die Chöre. Diese Aufgabe habe der Oberschwäbischer Chorverband (OCV) für seine ihm angeschlossenen 115 Vereine übernommen. Außerdem sei als zusätzliche Soforthilfe der Zuschuss für die Chorleiterförderung vom Land Baden-Württemberg für 2020 um 35 Euro angehoben worden. Somit ergebe sich eine jährliche Pauschale von 500 Euro.

Gesamt bedeutet dies, dass für den OCV 116 425 Euro Förderung an die 115 Vereine des Oberschwäbischer Chorverbands ausgeschüttet worden seien.