10 000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am vergangenen Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 317 in die Bundesstraße 465 beim Weiler Rimmeldingen ereignet hat. Der 87-jährige Fahrer eines Volkswagens befuhr laut Polizeimitteilung an die „Schwäbische Zeitung“ die Landesstraße 317 aus Richtung Arnach und bog an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße in Richtung Leutkirch ab. Hierbei missachtete er die durch Schilder geregelte Vorfahrt einer 36-jährigen Mazda-Fahrerin, die die Bundesstraße 465 aus Bad Wurzach in Richtung Leutkirch befuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall am Donnerstag niemand. Der beteiligte Mazda musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.