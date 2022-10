100 plus-Jubiläum des Katholischen Frauenbunds Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut gelaunte Damen trafen sich am 25. Oktober zu einem Fest im Gasthaus Rad. Anlass dafür war das 100plus-Zwei-Jahre-Jubiläum des Zweigvereins Leutkirch des Katholischen Frauenbunds.

2020 schon sollte das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden. Doch die Pandemie verhinderte es. So konnte erst zwei Jahre später gefeiert und dankbar auf 102 Jahre zurückgeblickt werden. Denn ohne die vielen Frauen, die sich seit 1920 auch in schwierigen Zeiten trafen und mit christlichem Verständnis Frauenarbeit leisteten, hätte dieses Jubiläum nicht gefeiert werden können.

Die Geschäftsführerin des Katholischen Frauenbunds der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Mechthild Driessen, überbrachte die Glückwünsche des Verbandes, Hedwig Seidel-Lerch, selbst langjährige Vorsitzende des Zweigvereins, hielt die Festrede und ließ 100 Jahre Frauenbund Revue passieren.

Die scheidenden Vorstandsdamen Brigitte Uptmoor, Gabriele Stratmann, Isolde Weh und Ursula Wetzel wurden verabschiedet und erhielten Dankesurkunden. Der neue Vorstand wurde vorgestellt, bevor es mit dem Festessen zum gemütlichen Teil des Jubiläums überging.

Dem neuen Vorstand, Elisabeth Hösch und Marlene Pietsch, mit den Teamfrauen Antonia Buhl, Cordula Erb, Maria Mith-Schneider, Lucia Schmid und der geistlichen Beirätin Adelheid Rauch-Mangold ist es ein Anliegen, den Frauenbund gut in die Zukunft zu führen.

Der KDFB ist einer der größten Frauenverbände in Deutschland und steht für eine eigenverantwortliche und zeitgemäße Mitgestaltung in allen Bereichen der Gesellschaft, in Kirche und Staat, in Familie und Beruf.

Die Verantwortlichen des Zweigvereins Leutkirch sind der Überzeugung, dass diese Ziele auch jüngere Frauen, die noch im Beruf stehen, ansprechen. Sie freuen sich auf neue Mitglieder, die neue Themen und Vorstellungen einbringen und für die ein ansprechendes Programm gestaltet werden soll.

Ansprechpartner des Leutkircher Frauenbunds sind Elisabeth Hösch, Telefon 07561/ 912690, oder Marlene Pietsch, Telefon 07561/ 8204524.