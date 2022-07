100 Jahre Trachtenverein „Almarausch“ Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. Juli feierte der Trachtenverein „Almarausch“ Leutkirch seinen 100. Geburtstag im Gasthaus „Adler“ in Ausnang. Im schön geschmückten Saal des Gasthauses konnte Simon Netzer an diesem Abend zahlreiche Gäste begrüßen, unter anderem den 1. Gauvorstand des Allgäuer Gauverbandes Hubert Kolb und Frau BM Schnitzler als Vertreterin der Stadt. Die Trachtenvereine aus Bad Grönenbach, Eglofs, Wangen, Kempten und Illerbeuren waren ebenfalls der Einladung gefolgt, sowie zahlreiche Freunde und Gönner des Vereins. Durch das Programm führte Hubert Burkhardt. Er sagte zum Beispiel den Verein aus Eglofs mit der Kreuzpolka an, die Eglofser Alphornbläsern, die Stubenmusik des Vereins aus Kempten und die Bad Grönenbacher Plattler mit dem Siebensprung. Die Goißler schnalzten lautstark ein paar Stücke und die Schella-Fehla spielten gekonnt mit ihren Kuhschellen. Eine Tradition des Trachtenvereins ist auch das Theaterspielen und so durfte auch an diesem Abend ein Sketch („Die Festversammlung“) nicht fehlen.

Hubert Kolb wünschte dem Verein in seinem Grußwort alles Gute. Er wisse um die Schwierigkeiten im heutigen Vereinsleben und die Nachwuchsproblematik. Und deshalb wünschte er, dass die nachfolgende Generation das Erbe weitertrage und noch weitere Jubiläen gefeiert werden können. Auch Frau BM Schnitzler wünschte im Namen der Stadt Leutkirch alles Gute und wusste das Engagement des Vereins bei Veranstaltungen in der Stadt Leutkirch und in den Ortschaften zu würdigen.

An so einem Abend dürfen natürlich auch Ehrungen von langjährigen Mitgliedern nicht fehlen. Die Geehrten: für 10 Jahre Mitgliedschaft Rosi Ammann und Marion Reischmann; für 20 Jahre Clemens Hartl und Johann Kanzian; für 30 Jahre Simon Netzer und Edith Schäffeler; für 40 Jahre Anton Einsiedler, Bernd Einsiedler und Gerhard Fischer; für 50 Jahre Waltraud Weber und für 60 Jahre Ludwig Gegenbauer, Remig Gegenbauer und Fridolin Gegenbauer. Eine besondere Ehrung erhielt Anneliese Gegenbauer. Für 50 Jahre Ausschusstätigkeit wurde ihr vom Allgäuer Gauverband das Gauehrenzeichen in Gold verliehen.

Den Abschluss des offiziellen Teils bildete der Knappentanz vom Jubelverein. Zum Festausklang spielte die Gruppe „s‘ Duranand“.