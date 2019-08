Überwiegend positive Resonanz

Die Leutkircher Altstadt ist seit Kurzem am Wochenende eine Fußgängerzone. Von Freitag 18.30 Uhr bis Montag 13 Uhr ist die Innenstadt für Autos verboten. Wie gefällt das den Leutkirchern, was halten sie von der Idee, diese Fußgängerzone vielleicht sogar dauerhaft einzuführen?

Volker Schmidt (35 Jahre) ist ein junger Familienvater und findet die Fußgängerzone genau richtig. „Die hätte schon vor 15 Jahren eingeführt werden sollen. Es gibt wirklich ausreichend Parkplätze um die Kernstadt herum, da muss man doch nicht mit dem Auto reinfahren. Es ist auch sehr gefährlich für Kinder, wenn hier ständig Autos herumfahren. In anderen Städten funktioniert das doch auch ganzwöchig mit einer Fußgängerzone, warum sollte das bei uns nicht klappen?“ Das einzige Manko an der ganzen Sache, so findet seine Frau: „Die Pflastersteine sind grausam für Kinderwagen. Da könnte man doch auch noch was machen.“

Kerstin (56) und Helmut Haberda (63) freuen sich ein Eis essen zu können ohne von den vorbeifahrenden Autos gestört zu werden. „Ich empfinde es als sehr angenehm. Die Eltern können ihre Kinder ganz sorgenfrei springen lassen, da kann man sich viel besser entspannen“, sagt Kerstin Haberda. Ihr Mann betrachtet die Sache auch mal von einer anderen Seite: „Also von mir aus kann man die Fußgängerzone auch ganzwöchig einführen, ich denke da aber auch an die Geschäfte. Wenn die ganzen Läden in der Innenstadt dadurch einen geringeren Umsatz einfahren, dann stecke ich als Besucher eben zurück und laufe einfach auf dem Gehsteig, das ist ja auch nicht so wild. Die Geschäfte sind ja die, die Stadt am Laufen halten und ihre Gewerbesteuern zahlen. Wenn sie dadurch Verluste machen, wenn die Leute nicht mehr bis vor die Tür fahren können, dann fände ich es auch nicht so schlimm die Fußgängerzone wieder abzuschaffen. Aber solange alles klappt finde ich die Idee super.“

„Ich fühle mich dadurch sicherer“

Leon Heiler (20) sagt: „Ich bin nicht so oft hier, das mit der Fußgängerzone habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber wenn das mit dem Zulieferverkehr für die Läden alles klappt, finde ich es eigentlich gut!“ Auch Diana Maasud (17) ist angetan von der Fußgängerzone: „Da muss man nicht mehr die ganze Zeit aufpassen und kann auch mal entspannen, wenn man durch die Stadt geht. Ich fühle mich dadurch sicherer.“ Ihre Freundin Ida Heinle (17) stimmt ihr zu: „Ich finde es wunderbar friedlich, ob man jetzt manchmal ein paar Meter mehr laufen muss, ist doch eigentlich egal.“ Aber gibt es auch jüngere Leutkircher, die der Fußgängerzone teils kritisch gegenüberstehen: „Mir ist es an sich egal, da ich sowieso nie durch die Innenstadt fahre.“, erzählt Pascal Roeck (20), „aber es gibt nun mal einige Arztpraxen, Optiker und dergleichen in der Stadt. Wie stellen sich die Leute denn vor wie die Senioren da hinkommen sollen? Manche können nicht mal kurz in die Stadt laufen, da ist es wichtig, dass die direkt vor die Ladentür gefahren werden können. Also am Wochenende finde ich es in Ordnung. Ich denke aber auch an die Leute die auf ein Auto angewiesen sind und finde eine ganzwöchige Fußgängerzone eher nicht so optimal.“ Noch stehen einige Leutkircher der Fußgängerzone nachdenklich gegenüber, andere sind begeistert und fühlen sich noch wohler in der Altstadt. Momentan kann aber nur abgewartet werden, wie sich dieses Thema in der Zukunft entwickeln wird.