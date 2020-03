Ärzte sprechen über Venenerkrankungen

„Krampfadererkrankungen: Bedeutung und Therapie“ ist das Thema eines Gesundheitsvortrags der Volkshochschule (VHS) Leutkirch am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr im Bocksaal Leutkirch. Der Vortrag in der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ ist eine Kooperationsveranstaltung der VHS Leutkirch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Referenten des Abends sind laut Pressemitteilung der VHS Jürgen Holl und Petra Müller-Mohnssen. Sie sind Fachärzte für Chirurgie und Gefäßchirurgie in der Venenpraxis Bodensee in Weingarten. Beide stehen im Anschluss an den Vortrag auch für Rückfragen der Besucher zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei.

Venenerkrankungen nehmen stetig zu, heißt es in dem Schreiben. Ungefähr jeder siebte Deutsche leide an einer behandlungsbedürftigen Venenerkrankung. Neben sichtbaren Krampfadern sowie Besenreisern werden oft schwere, schmerzende Beine beklagt. Komplikationen können Venenentzündungen, Thrombosen und offene Beine sein. Bei genetischer Veranlagung können selbst junge Menschen betroffen sein, Frauen häufiger als Männer.

Der Referent wird in seinem Vortrag insbesondere darauf eingehen, was der Einzelne selbst zur Prophylaxe tun kann, welche Diagnostik zur Verfügung steht und welche die modernsten Therapieverfahren sind. Dabei wird er vor allem über Verödungsbehandlungen, mikrochirurgische Methoden, Radiowellenverfahren und den sogenannten Venenkleber sprechen.