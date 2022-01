Mit zu viel Alkohol am Steuer

Mit zu viel Alkohol im Blut war ein fahrer am Samstag in Leutkirch unterwegs und wurde von der Polizei erwischt.

Bei der Kontrolle eines 29 Jahre alten Fahrers eines VW Bus’ in der Wurzacher Straße stellten Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Samstag kurz nach Mitternacht fest, dass dieser zu viel Alkohol getrunken hat. Der Alkotest zeigte ein Ergebnis von knapp über 0,5 Promille an. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun laut Bericht eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot.