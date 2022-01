Klarer Erfolg für Leutkirchs Handballer beim Tabellenletzten

Nach dem gelungenen Jahresabschluss im Dezember beim TV Weingarten wollten die Handballer der TSG Leutkirch den Schwung mit ins neue Jahr nehmen. Das gelang in der Bezirksklasse beim TSV Bad Saulgau auch – Leutkirch gewann mit 35:27 (18:15). Personell musste TSG-Trainer Manfred Folter aber improvisieren. Der sowieso schon dünne Kader musste mit nur einem Kreisläufer und einem Torhüter auskommen, dazu wurde Routinier Juri Sperle reaktiviert.

Auf dem Papier schien es ein klares Spiel zu sein: Leutkirch reiste mit 13:5 Punkten als Tabellenzweiter zum Schlusslicht mit 1:19 Punkten. Doch schon im Hinspiel zeigten die Bad Saulgauer in Leutkirch eine ansprechende Leistung. Viele Spiele hat der TSV in dieser Saison nur knapp verloren.

Wie erwartet startete die junge Saulgauer Mannschaft mit einer offensiven Deckung. Die TSG ließ sich davon aber laut Mitteilung erst mal nicht beirren und legte einen guten Start hin. Der gut aufgelegte Noah Bauhofer erzielte nach zehn Minuten per Siebenmeter das 6:3. Durch viele technische Fehler der Leutkircher und einige hektische Phasen konnte die Führung aber nicht ausgebaut werden. Bad Saulgau kämpfte sich zurück und ging nach 21 Minuten mit 12:11 in Führung. Es war die erste, aber auch einzige Führung der Gastgeber. Leutkirch schaffte es, das Spiel wieder etwas zu beruhigen und zu drehen. Mit einer 18:15-Führung für Leutkirch ging es in die Kabinen.

Die Halbzeitpause war für die Leutkircher hilfreich. Durch den kleinen Kader war die Verschnaufpause laut Mitteilung „dringend nötig“. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit gelang es der TSG, die Führung etwas auszubauen. Beim Stand von 22:17 wurde es kurz hektisch. Manfred Folter bekam zunächst eine Verwarnung, anschließend eine Zwei-Minuten-Strafe, dann noch eine Zwei-Minuten-Strafe und damit die Rote Karte. Ab der 36. Minute mussten die Leutkircher daher ohne Trainer auskommen – zudem mussten noch zwei Feldspieler für zwei Minuten auf die Bank. In doppelter Unterzahl setzte die TSG aber ein Zeichen und hielt den Vorsprung von fünf Toren.

Es blieb hektisch, einen weiteren unrühmlichen Höhepunkt gab es in der 39. Minute. Nach einem Foul der Bad Saulgauer beschwerte sich Christian Zimmerer lautstark. Die Schiedsrichter zeigten ihm nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte und zusätzlich die Blaue Karte. Das bedeutet im Handball, dass die Schiedsrichter nach schweren Fouls oder unsportlichem Verhalten einen Zusatzbericht verfassen.

In den folgenden Minuten gab es weitere vier Zwei-Minuten-Strafen gegen die Bad Saulgauer – am Ende waren es elf Zeitstrafen gegen die Gastgeber. Dadurch zogen die Leutkircher dann doch deutlich davon und sicherten sich den 35:27-Auswärtssieg.

Am Samstag (20 Uhr) steht für die TSG das Heimspiel gegen den TSV Lindau an. Das Hinspiel gewannen die Leutkircher nach hartem Kampf mit 34:33. In der Tabelle stehen die Lindauer, die am Wochenende gegen die SG Burlafingen/Ulm klar mit 22:29 verloren, auf Platz acht. Gegen Leutkirch wird dennoch ein spannender Schlagabtausch erwartet.