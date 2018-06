Leupolz‘ neue Schulleiterin Eva-Maria King freut sich auf ihre neue Aufgabe

Nach einem Übergangsjahr mit kommissarischer Leitung bekommt die Grundschule Leupolz wieder eine eigene Rektorin. Eva-Maria King wird im Rahmen der Einschulungsfeier der neuen Erstklässler am 11. September offiziell in ihr Amt eingesetzt. „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe“, sagt die 42-jährige.

„Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken.“ Das Zitat von Fernando Magellan steht nicht zufällig auf der Einladungskarte zur Amtseinsetzung von Eva-Maria King. Der Spruch des portugiesischen Seefahrers passt auch recht gut zur Lebenseinstellung der künftigen Leupolzer Schulleiterin. „Wer jahrelang dasselbe macht, kann nicht wissen, wie es woanders aussieht“, sagt die 42-Jährige. „Und ich mache sehr gerne öfter mal was Neues.“

Für das Neue war King bereits früh aufgeschlossen. Die im oberbayerischen Erding Geborene nabelte sich nach ihrem Abitur früh vom Elternhaus ab, begann bei BMW in München eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete dort zwei Jahre lang als Sachbearbeiterin. „Das war einfach mein Drang nach Unabhängigkeit. Mein Berufswunsch war aber damals schon Grundschullehrerin.“ Also begann sie ein Lehramtsstudium an der Uni Augsburg, absolvierte danach ihr Referendariat in Kaufbeuren und trat Ende 2001 ihre erste Lehrerstelle an der Lindauer Grundschule Reutin-Zech an.

Damit verbunden war auch der Umzug nach Karsee. Und Mit der Zeit wuchs so etwas wie eine Liebe fürs Landleben. „Im Laufe der Jahre habe ich hier viele Kinder erlebt, da entwickelt man schon ein heimatliches Gefühl.“ Dabei reifte auch der Wunsch, hier beruflich tätig zu sein. Mit dem Abschied der früheren Leupolzer Schulleiterin Elisabeth Buhmann vor gut einem Jahr ergab sich dann eine Chance. „Als Frau Buhmann in den Ruhestand ging, habe ich mir schon ein bisschen Sorgen um die Schule gemacht“, sagt Eva-Maria King. „Eine eigenständige Leitung ist für eine kleine Schule ja immer besser: für den Bestand, organisatorisch, für die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten.“

Als im November 2012 noch immer kein Bewerber für die Stelle in Sicht war, schickte die Karseeerin ihre Unterlagen Richtung Schulamt – gerade noch rechtzeitig vor Ende der Frist. Es dauerte jedoch bis Ende Juli, bis King die schriftliche Zusage erhielt. Es folgten die obligatorische Schulleiter-Fortbildung und jede Menge Arbeit für den Schuljahresbeginn, darunter auch die Organisation der eigenen Einsetzungsfeier. „In Bayern gibt es ja so etwas gar nicht“, sagt King. „Aber mittlerweile sehe ich Land, auch weil mir sehr viele Leute ihre Unterstützung angeboten haben.“

Dass sich die Bevölkerung einbringt, dass Eltern, Kollegen oder Verwaltung beim Start helfen, ist einer der Gründe, warum sich Eva-Maria King auf ihre neue Aufgabe freut. Ein anderer: „Hier kennt jeder Schüler jeden Lehrer, und umgekehrt“, sagt die 42-Jährige. „Und wenn man eine persönliche Beziehung aufbauen kann, erleichtert das das Lernen und Lehren ungemein.“ Dass Rektorenstellen an kleinen Grundschulen finanziell nicht sonderlich attraktiv sind, macht der Karseeerin nichts aus. „Das sind mir die Kinder, die sich ihre Neugierde bewahrt haben und unverblümt auf Neues zugehen, einfach wert. Das hat hier auch mit der Arbeit des Kindergartens zu tun, die ich sehr schätze.“ Den besuchte auch Kings Sohn, der am 11. September – wie die Mutter - offiziell in Leupolz „eingeschult“ wird.

Was Eva-Maria King ändern wird? Vorerst einmal nicht so viel. „Die Bewegungs- und Ernährungsimpulse werde ich bewahren. Und am Dienstag wird es nach dem Mittagessen eine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung geben“, sagt sie. „Das hätte ich gerne weiter ausgebaut, weil ich den Familien bei den Betreuungszeiten entgegenkommen will.“ Passt irgendwie ins Bild, denn: Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken.