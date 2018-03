Domkapitular Paul Hildebrand und Pater Konrad Werder feiern in Leupolz 40-jähriges Priesterjubiläum

Beide stammen aus Leupolz und haben hier nach der Priesterweihe 1978 ihre Primiz gefeiert. Ein Festgottesdienst in Sankt Laurentius, den ein Projektchor musikalisch gestaltete, war am Sonntag zentraler Punkt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum. Pfarrer Claus Blessing war der Konzelebrant.

Ein schönes und von der Sonne begleitetes Bild bot sich, als Domkapitular Paul Hildebrand und Pater Konrad Werder von der Musikkapelle, den Blutreitern und den Ministranten den Kirchberg hinauf zum Gotteshaus begleitet wurde. Dort angekommen, gab es ein Ständchen für die zu Ehrenden. Der Wangener Stadtpfarrer war es dann, der zur Eröffnung der Heiligen Messe den Wunsch aussprach, „dass es auch in Zukunft noch Priesterweihen und Primizfeiern gibt“. Um bescheiden anzufügen: „Es müssen ja nicht gleich zwei sein!“

Zur Geschichte von Priestern, so der Geistliche weiter, gehöre auch immer die Heimatgemeinde. Und er freute sich darauf, den Tag würdig und festlich zu begehen. Dies trotz der Fastenzeit, dafür aber in einem kleineren Rahmen. Blessing forderte die Festgemeinde dazu auf, „um Gesundheit und Freude für die beiden Jubilare zu beten“ und darauf zu hoffen, dass Gott ihre Werke weiterhin segnen möge.

Die Predigt hielt der Domkapitular, der im März 1951 in Wangen geboren wurde, nach der Schulzeit in Leutkirch und Ehingen von 1970 bis 1975 katholische Theologie an der Universität Tübingen studierte und im März 1978 in der Klosterkirche in Ulm-Wiblingen zum Priester geweiht wurde. Paul Hildebrand nannte die Eucharistie als Mittelpunkt des priesterlichen Tuns und ergänzte: „Gottes Wort zu verkünden, die frohe Botschaft auch in den Schicksalsstunden unseres Lebens weiterzugeben und die Heilung und Rettung der Menschen als Auftrag zu sehen, ist sinnerfüllt!“

Besonders an die jungen Leute gerichtet, sprach er von der Berufung als Kraftquelle, davon, dass es sich lohne, „den Weg in der Kirche zu gehen, weil man mehr bekommt als man gibt“, und zitierte Kardinal Walter Kasper, der einmal gesagt habe: „Der Priester ist der Verwalter der Geheimnisse Gottes und Diener der Freude!“

Bevor Paul Hildebrand für alles dankte, was er und sein Mitbruder, der zur Zeit Pfarrer in Stuttgart ist, an Gebeten und Hilfen über die 40 Jahre verteilt erfahren haben, meldeten sich die Blutreiter zu Wort. Von ihnen war zu hören, dass beide Priester immer wieder bei den Prozessionen in Weingarten und Bad Wurzach mit dabei gewesen seien, „um so die Verbundenheit mit der ganzen Gemeinde Leupolz zu demonstrieren“.

Die Begegnung im Gemeindehaus schloss sich an Gottesdienst und feierlichem Auszug aus der Kirche an.