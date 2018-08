Bunter Festzug zieht durch Leupolz

Angeführt von der Musikkapelle Leupolz setzte sich nach dem Gottesdienst in der St. Laurentius Kirche in Leupolz ein bunter Festzug in Bewegung. Gefolgt wurden die Musikanten von der Kolping Familie, dem Krieger-und Soldatenverein und dem Schützenverein.

Gemeinsam marschierten sie mit Dorfbewohnern und Kirchenbesuchern zur Festhalle. Hier fand das Sommerfest statt. Im Gottesdienst wurden zuvor Kräutersträuße gesegnet und geweiht, die von den Landfrauen gebunden wurden. Anschließend wurden die Sträuße verkauft und der Erlös wird gespendet. Diese Tradition wird zu Ehren des Festtags Mariä Himmelfahrt gepflegt. Die Kräuter sollen Gesundheit und Wohlbefinden ins Haus bringen und von vielen würden sie auch zu Heilzwecken verwendet werden.