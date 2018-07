Zwischen Trödel und Triathlon: Das Kißlegger Schlossfest

Sport, Spiel und Kulinarik stehen beim Kißlegger Schloss- und Straßenfest am Samstag, 7. Juli, wieder im Mittelpunkt.

Wie die Gemeinde mitteilt, lockt wie jedes Jahr bereits ab 9 Uhr der Flohmarkt entlang der Schlossstraße. Hier finden sich Antiquitäten neben Gruscht und Krempel, Edles und Skurriles neben Funktionalem für den Alltagsgebrauch. Rund um das Neue Schloss und im Schlossgarten finden ferner Veranstaltungen statt. An zahlreichen Ständen finden die Besucher laut Mitteilung alles, was Herz und Gaumen erfreut. Vereine, Gastronomie und Handels- und Gewerbebetriebe bieten ein reichhaltiges Angebot von schwäbischen bis zu internationalen Spezialitäten an. Der Freundeskreis Asyl bietet zudem vor dem Löwen Kaffee und Kuchen ab 9 Uhr an. Auch die Kleiderstube ist an diesem Tag geöffnet.

Kinderspiele und Fußball-Turnier

Damit sich alle wohlfühlen, gibt es laut Mitteilung der Gemeinde Angebote für Kinder und Senioren. Im hinteren Bereich des Schlossgartens finden Spiele statt, die die SG Kißlegg betreut. Im Schlosspark findet ab 14 Uhr Kinderreiten statt, durchgeführt vom Reit- und Fahrverein Kißlegg. Ebenso im Schlosspark, neben dem Kinderspielplatz, finden Kinderspiele ab 10 Uhr statt, durchgeführt vom Sportverein Edelweiß Waltershofen, Abteilung Fußball und Musikverein Waltershofen. Um 14 Uhr tritt auf dem Rathausplatz das Wangener Puppentheater mit seinem Programm auf. Um 14 Uhr treffen sich die Bewohner der Kißlegger Seniorenheime im Schlossgarten zum gemütlichen Beisammensein. Die Betreuung und Bewirtung hierfür übernimmt das DRK Kißlegg.

Der Tennisclub Kißlegg veranstaltet im Schlosspark von 15 bis 18 Uhr ein Fußballtennis-Turnier. Das Starterfeld wird dabei wie im letzten Jahr auf 32 Mannschaften begrenzt. Gespielt wird mit je zwei Spielern parallel auf vier Feldern im Schlosspark. Der Turnierbeginn richtet sich nach dem Verlauf der Fußball-Weltmeisterschaft. Da die deutsche Mannschaft das Achtelfinale nicht erreicht hat, ist der Treffpunkt um 15 Uhr. Anmelden können sich Herren-, Damen- oder gemischte Mannschaften. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Kontakt für Anmeldungen und weitere Informationen ist Fritz Langner, erreicgbar unter Telefon 07563 / 914673.

Beim Straßenfest darf auch die Triathlon-Stafette nicht fehlen. Beginn ist um 11 Uhr am Strandbad Obersee. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis einschließlich Freitag, 6. Juli, bei Berthold Bischofberger unter Telefon 07563 / 7378.