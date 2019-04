Zweites Erzählcafé über Geburt findet in Kißlegg statt

Wer sich im Bekanntenkreis oder in der Familie umhört, um zu erfahren, wie die Geburt eines Kindes gelaufen ist, bekommt nicht selten Geschichten von Angst oder Schmerzen erzählt. Der Start ins Leben sei aber auch von Freude und Geborgenheit geprägt. Und genau diese Geschichten sollen auch erzählt werden, sagen die Organisatorinnen des zweiten Erzählcafés, das am Sonntag, 5. Mai, in Kißlegg stattfindet.

Nachdem sich beim ersten Termin im vergangenen Herbst 40 Besucher für das Format interessierten, wollen sie einen neuen Versuch wagen, teilen die Hebammen Lucy Heinrich und Gaby Neher und Stillberaterin Anna Waldburg mit. Als Erzähler kommt unter anderem Gynäkologe Hans-Walter Vollert aus Friedrichshafen, er berichtet von seiner langjährigen Tätigkeit in Afrika. Außerdem erzählt eine Kißlegger Familie von der Adoption ihres Sohnes, und ein Hebammen-Ehemann berichtet vom Leben mit einer freiberuflichen Hebamme.

Beginn ist um 15 Uhr im Alten Schloss in Kißlegg, die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Um Anmeldung wird per E-Mail an erzaehlcafe-kisslegg@web.de gebeten.