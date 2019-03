Zwei Torwartfehler führen zu Kißleggs nächster Niederlage

Der klar favorisierte VfB Friedrichshafen hat am Sonntagnachmittag zwei Fehler in der Kißlegger Hintermannschaft gebraucht, um drei Punkte mit an den See zu nehmen. Durch das 1:2 (0:1) wird es für die SGK in der Fußball-Landesliga immer dunkler, der VfB dagegen bleibt an den ersten drei Mannschaften in der Tabelle dran.

SGK-Trainer Roland Wiedmann, der am Ende der Saison aufhört, haderte mit dem Spielverlauf. „Wir haben zwei Fehler gemacht und sind dafür knallhart bestraft worden“, sagte Wiedmann. Damit lag er richtig. Kißlegg stand defensiv vom Anpfiff weg sehr gut, machte die Räume eng, ließ Friedrichshafen kaum durchkommen – der holprige Rasenplatz spielte den Gastgebern zudem in die Karten. Und dann tauchte auf einmal Mittelstürmer Marcel Schneider allein vor VfB-Torhüter Philipp Meier auf; den Lupfer pflückte Meier aber ohne Mühe runter (17.). „In der ersten Halbzeit musst du das Tor machen. Du hast halt kein Glück“, kommentierte Wiedmann die Szene.

Auf der Gegenseite leistete sich SGK-Torhüter Alexander Kauk einen echten Bock, als er einen Kullerball nicht festhielt, der hinter ihm stehende Darmi Mirkovic schob zum 0:1 (37.) ein. „Wir haben gewusst, dass Kißlegg tief stehen wird. Bis wir den Bann brechen. Gott sei Dank, haben wir das 1:0 gemacht“, freute sich VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo, der sich erst nach etwas mehr als einer Stunde einwechselte. Das stand es bereits 2:0. „In der Halbzeit habe ich gesagt, dass wir nachlegen müssen. Wir müssen auf ein zweites Tor gehen. Sonst hast du hier ein richtig enges Spiel“, erklärte Di Leo nach dem Schlusspfiff seine Pausenansprache. Seine Mannschaft erhörte ihn. Zügig gab es einen Eckball, den Nicola Weissenbacher mit dem Kopf verwertete (48.). Wieder sah Kauk, der zu spät kam und daneben griff, nicht gut aus.

Kißlegg gab sich danach aber nicht auf, war aber kaum gefährlich. Im Mittelfeld wurde viel geackert, richtig kreativ in der Offensive war’s aber nicht. „Wir haben’s komplett kontrolliert. Durch den Lapsus wäre Kißlegg noch beinahe zurückgekommen. Pflichtaufgabe erfüllt“, kommentierte Di Leo, was in der 88. Minute passierte. Friedrichshafen klärte den Ball nicht konsequent genug, Marcel Schneider nahm Maß und traf zum 1:2. Eine Chance auf den Ausgleich hatte Kißlegg aber nicht mehr, weil der eine letzte hohe Ball in den Strafraum einfach nicht mehr zustande kam. „Mit dem Spiel können wir eigentlich zufrieden sein. Du brauchst auch mal Glück, dass du was ausrichten kannst“, lautete Wiedmanns Fazit. Di Leo auf Friedrichshafener Seite fasste das Ergebnis des Sonntagnachmittags in zwei Worten passend zusammen: „Pflichtaufgabe erfüllt.“