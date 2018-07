Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Zwei verletzte Autofahrer und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Rötenbacher Straße. Laut Polizeibericht fuhr eine 18-jährige Fiat-Fahrerin auf der Rötenbacher Straße in Richtung Immenrieder Straße. An der Einmündung wollte sie rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen, musste jedoch verlangsamen, da Gegenverkehr kam. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 50-jährige BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den noch rollenden Fiat auf. Durch den Aufprall wurden die 18-Jährige und deren 50-jährige Beifahrerin leicht verletzt.