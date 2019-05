Rund 6000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Stolzenseeweg/Immenrieder Straße in Kißlegg ereignet hat. Ein 59-jähriger VW-Fahrer befuhr laut Polizei den Stolzenseeweg, bog links in die Immenrieder Straße ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte von links kommende 79-jährige Skoda-Fahrerin. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.