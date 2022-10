Züge der Allgäubahn fallen am Wochenende teilweise aus

Bahnreisende in der Region müssen am Wochenende mit dem Ausfall von Zügen rechnen. Grund ist eine Baustelle der Deutschen Bahn, teilt Go Ahead, Betreiber des regionalen Schienenverkehrs zwischen Lindau und München mit.

Es gibt einen Schienenersatzverkehr

Demnach kommt es am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, zu Teilausfällen und veränderten Fahrzeiten in beide Richtungen. Betroffen sind Züge der Linie RB 92, die unter anderem in Wangen, Kißlegg und Leutkirch halten. Ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet, teilt das Unternehmen mit.

Als Grund führt es Arbeiten an den Weichen in Kißlegg an. Weitere Infos zum veränderten Fahrplan unter: www.go-ahead.bayern.