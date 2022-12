Zimmerschützengilde Kißlegg ehrt Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus trafen sich die Mitglieder der Zimmerschützengilde Kißlegg zusammen mit ihren Familienangehörigen zur Jahresabschlussfeier. Nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder und der Schützenfamilie durch die Vorsitzende Andrea Stark-Engelhardt erinnerte sie in einem kurzen Jahresrückblick noch einmal an die Aktionen der Gilde, die in den vergangen drei Jahren stattfinden konnten und hob hier die Erfolge bei verschiedenen Meisterschaften, die Bewirtung bei der Bike-Park-Eröffnung, die Arbeitseinsätze zur Pflege der Schließanlage, die Teilnahme am Straßenfest, das vereinsinterne Grillfest, die Teilnahme am Sommerferienprogramm und vor allem den Umbau der Luftgewehranlage hervor. Die offizielle Eröffnung der neuen elektronischen Anlage soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Nach gemeinsamem Essen und der Siegerehrungen der Vereinsmeisterschaften, Schützenkönige und Pokalgewinner stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Die Vorsitzende Andrea Stark-Engelhardt überreichte Hubertus Buchholz und Jochen Reck die goldene Vereinsnadel für herausragendes ehrenamtliches Engagement. In ihrer Laudatio betonte die Vorsitzende, dass beide Geehrte schon in jungen Jahren Verantwortung in Vorstand und Ausschuss übernommen haben und maßgeblich am Umbau der Luftgewehranlage beteiligt waren. Der Beifall der Mitglieder und Angehörigen begleitete die Zeremonie und brachte damit die Anerkennung und Würdigung der Leistungen zum Ausdruck.