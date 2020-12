Zeugin beobachtet Unfallflucht

Polizeibeamte haben am Montag in Kißlegg eine Unfallflucht schnell aufklären können, weil eine Zeugin sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer eines Sattelzugs beim Abbiegen vom Linden- in den Buchenweg gegen 8.30 Uhr einen geparkten Renault gestreift und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Nach dem Unfall fuhr der 36-Jährige, der den Streifvorgang eigenen Angaben zufolge nicht bemerkt habe, weiter. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.