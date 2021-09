Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, hat ein Autofahrer in der Parkstraße einen Seat angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei nach dem Zusammenstoß, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken neben dem auf Höhe der Feuerwehr abgestellten Wagen entstanden ist. Um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro kümmerte er sich nicht, weshalb nun das Polizeirevier Wangen ermittelt. Hinweise werden unter Telefon 07522 / 98 40 erbeten.