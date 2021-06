Wegen einer Unfallflucht hat die Polizei in Vogt Ermittlungen gegen eine 51 Jahre alte BMW-Fahrerin eingeleitet. Zeugen hatten die Frau am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Emmelhofer Straße dabei beobachtet, wie sie beim Ausparken einen Holzzaun beschädigte und im dann wegfuhr. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Auf die 51-Jährige kommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.