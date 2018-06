Zehn Wohmbrechtser schaffen Sensation

Der TSV Wohmbrechts steigt nach einer Energieleistung in die Kreisliga A III auf. Sensationell hat der B-Ligist am Donnerstagabend beim Relegationsspiel in Waltershofen in Unterzahl einen 0:3-Rückstand gegen den FC Leutkirch II wettgemacht und siegte 9:8 nach Elfmeterschießen. Den entscheidenden Strafstoß hielt Torwart Daniel Egeler gegen Leutkirchs Jörg Bischoff. Der FCL II muss damit in die Kreisliga B absteigen – es sei denn, der SV Eglofs besiegt am Samstag den TSV Tettnang und steigt in die Bezirksliga auf.

Die Wohmbrechtser wollten eigentlich die Nachspielzeit des letzten Saisonspiels vergessen machen, als sie die Meisterschaft in der Kreisliga B VI durch ein Gegentor verpasst hatten und in die Relegation mussten. Früh erhielten die Aufstiegsambitionen des TSV gegen Leutkirch jedoch einen schweren Dämpfer. Kapitän Manuel Hartmann musste vom Feld. Einen Kopfball des Leutkirchers Florian Krug wehrte er reflexartig mit der Hand auf der Linie ab, dafür gab es Rot und Elfmeter. Diesen aber hielt Egeler mit einer guten Parade.

Leutkirch hatte danach ein noch deutlicheres Übergewicht als schon zuvor – und münzte dieses bald in die Führung um. Nach einem Eckball kam Nikica Vojnovic frei zum Schuss, Kapitän Thomas Kink fälschte kurz vor Torwart Egeler entscheidend ab, der Ball trudelte ins Tor (21.). Markus Miller hatte danach mehrere gute Möglichkeiten, diese Führung auszubauen, er scheiterte aber entweder an Egeler oder köpfte übers gegnerische Tor.

Wohmbrechts war allein durch Andreas Lau mit Standards gefährlich, Massimo Gabriele im Leutkircher Tor war zunächst nicht wirklich gefordert. Erneut nach einem Eckball erhöhte Jörg Bischoff das Ergebnis für die favorisierten Leutkircher, als er sich im Strafraum durchsetzte und einschoss (38.). Als der bis dahin glücklose Florian Krug kurz nach der Pause sogar auf 3:0 (50.) erhöhte, schien die Partie früh entschieden.

Doch Wohmbrechts gab trotz des Rückstands und der Unterzahl nicht auf. Einen schwachen Rückpass auf FCL-Torwart Gabriele nutzte Michael Geser zum 1:3. Per Volleyschuss im Strafraum schaffte er sogar den Anschlusstreffer für den B-Ligisten. Bei zwei Freistößen von Lau lag wenig später der Ausgleich in der Luft. Der FCL II verpasste es in dieser Zeit, die Überzahl auszuspielen.

Unhaltbar abgefälscht

Die Quittung für ihre Fahrlässigkeit erhielten die Leutkircher durch das 3:3 – Manuel Rädlers Schuss (78.) wurde unhaltbar ins Tor abgefälscht. Beide Mannschaften hatten danach die Chance auf den vierten Treffer: Vojnovic für den FCL und Lau für den TSV vergaben allerdings.

Es ging in die Verlängerung. Die 30 Extra-Minuten waren zwar spannend, spielerische Leckerbissen gab es jedoch keine mehr. Dramatisch wurde es im Elfmeterschießen. Nach zehn Schützen war immer noch nichts entschieden. Erst nach sechs weiteren Schüssen war alles vorbei: TSV-Torwart Egeler hielt gegen Bischoff und raste jubelnd los – verfolgt von seinen völlig losgelösten Mitspielern. „Das haben sich die Jungs wahrlich verdient. Sie haben eine tolle Mentalität bewiesen“, sagte TSV-Coach Christian Drondorf, nachdem der Aufstieg unter Dach und Fach gebracht worden war.

FC Leutkirch II - TSV Wohmbrechts 8:9 n.E. - Tore: 1:0 Thomas Kink (21.), 2:0 Jörg Bischoff (38.), 3:0 Florian Krug (50.), 3:1/3:2 Michael Geser (53./66.), 3:3 Manuel Rädler (78.) - Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Manuel Hartmann (14., Handspiel auf der Torlinie), TSV-Torwart Daniel Egeler hält Handelfmeter von Florian Krug (15.) - Schiedsrichter: Andreas Reichle (Bad Waldsee) - Zuschauer: 330.