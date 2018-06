Zahlreiche Straßensperrungen anlässlich der Kißlegger Fasnet

Anlässlich der Kißlegger Fasnet sind einige Straßensperrungen erforderlich, teilt die Gemeinde mit. Am Mittwoch, 7. Februar, ist von 18 bis 21 Uhr der Hemadglonker-Umzug. Dafür wird die Schlossstraße gesperrt. Die Umleitung geht über die Bahnhof-/ und Parkstraße. Für den Kinderumzug am Donnerstag, 8. Februar, von 13.30 bis 16 Uhr, wird die Schlossstraße ab der Abzweigung St. Anna Straße in Richtung Herrenstraße, Dr. Franz-Reich-Straße, Herrenstraße ab Einmündung Fürst-Maximilian-Straße bis Abzweigung Wangener Straße/Emmelhofer Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bahnhof- und Parkstraße. Der Große Narrensprung findet am Samstag, 10. Februar, von 12 bis 17 Uhr statt. Gesperrt werden dafür die Parkstraße, Bahnhofstraße, Schlossstraße, Herrenstraße, Wangener Straße bis Einmündung zur Turn- und Festhalle, Emmelhofer Straße bis Einmündung Parkstraße.

Anlieger der gesperrten Bereiche die ihr Fahrzeug benötigen, sollten dieses vor den oben genannten Zeiten außerhalb dieser Bereiche auf zulässigen Parkflächen abstellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Weitere Auskünfte gibt es im Ordnungsamt der Gemeinde Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 / 936113.