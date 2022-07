Zahlreiche Besucher beim Parkfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Kißlegg freute sich, nach der pandemiebedingten Zwangspause endlich wieder zum traditionellen Parkfest mit vielfältigem Unterhaltungsprogramm einladen zu dürfen. Herrliches Sommerwetter, zahlreiche Besucher, Gäste der Musikgesellschaft Biembach (Schweiz) und das Jugendblasorchester trugen zu einem rundum gelungenen Festwochenende bei.

Der Schlosspark bietet bereits seit fünf Jahrzehnten die perfekte Kulisse für das Parkfest des Musikvereins und so wurde auch die laue Sommernacht am Samstag, 16. Juli zu einem besonderen Ereignis: unter bunten Lichterketten und grünem Blätterdach herrschte eine ganz besondere Stimmung. Alt und Jung genossen das besondere Flair. Traditionell lud am Samstagabend die Musikkapelle selbst zum fetzigen Stimmungsabend ein. Unter der bewährten Leitung ihres Dirigenten.

Die Moderatoren Reinhold Elsässer und Lukas Würzer führten gekonnt und gewitzt durch das vielfältige Programm. Dieses reichte von volkstümlicher Blasmusik über Schlager und Popmusik bis zu Rockklassikern.

Mit Live-Gesang und solistischen Einlagen sorgten die Musikerinnen und Musiker für Stimmung und beste Laune. Besonders für die Schweizer Gäste hatten die Kißlegger den „Ämmitaler“-Marsch einstudiert, bei dem im Trio das schöne Emmental gemeinsam besungen wurde. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Schweizer Gäste gab es lange Polonaisen durch den Park und bei vielen Musikstücken wurde lauthals mitgesungen. Ob eine feucht-fröhliche Haarwaschnummer, „Highway to Hell“ der Posaunen oder gemeinsame Gymnastikübungen zu den Klängen von Pata-Pata: die Kißlegger Musiker boten beste Unterhaltung für jeden Geschmack.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielte die befreundete Musikgesellschaft aus Biembach auf. Die Schweizer präsentierten ein buntes Repertoire an schöner Blasmusik mit Polka, Schlagern, Pop, Rock inklusive Solo für Alphorn, das die Parkfest-Besucher begeisterte. Auch der Nachwuchs kam hier schon auf die Bühne: Beim Auftritt der BiembachBlech, einem Quartett zweier Familien.

Nach dem reichhaltigen Mittagstisch unterhielt das Jugendblasorchester der Gemeinde Kißlegg unter der Leitung von Christoph Dürr mit flotten Weisen anschließend zu Kaffee inklusive einer ausgiebigen Kuchenauswahl.