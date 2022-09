„Wunderbare Atmosphäre“ in Fontanellato

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Partnerschaft mit Fontanellato lebt. Das zeigte die Delegationsreise von rund fünfzig Kißleggern in die Kleinstadt nahe Parma Mitte September. Den Anlass bildete das dreißigjährige Jubiläum, das coronabedingt erst verspätet gefeiert werden konnte.

„Zwei Jahre lang lag der Austausch auf Eis“, so Alois Weiler, Vorsitzender der Deutsch-Italienischen Gesellschaft (DIG). „Umso glücklicher waren wir, in der wunderbaren Atmosphäre unseres Partnerstädtchens wieder mit den italienischen Freunden zusammen zu kommen“. Die hatten für ihre Allgäuer Gäste den Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbereitet. Im Mittelpunkt stand naturgemäß das mittelalterliche, von einem Wassergraben umgebene Schloss „Rocca Sanvitale“, das die Kulisse im Stadtzentrum eindrucksvoll beherrscht. Die Hauptfassade war mit einer Partnerschafts-Flagge mit dem Kißlegger Wappentier bestückt, wofür die „Associazione Culturale Italo-Tedesco“ um Giovanna Suma gesorgt hatte.

Beim italienischen Partnerverein der DIG seien zudem „viele neue Gesichter“ zu entdecken, stellten nicht nur die „alten Hasen“ um Alois Weiler während des offiziellen Festakts fest. Dieter Krattenmacher sah darin ein „ermutigendes Signal, dass unsere Freundschaft Perspektive hat“. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, um seinen neuen Amtskollegen, Luigi Spinazzi, persönlich kennen zu lernen. Nach dem Weinfest in der Woche zuvor war auch Fréderic Doumont als Vertreter der französischen Partnerstadt Kißleggs mitgereist. Die 30-Jahr-Feier bildete zudem Anlass für den Besuch einer Delegation um Bürgermeister Stewart Cursley aus Wells, der Partnerstadt Fontanellatos in England. Schließlich wurde am Rande der Feier Uli Flechner mit internationalem Beifall zum Ehrenmitglied der DIG ernannt.

Die Freundschaft mit Fontanellato geht auf eine Initiative der Katholischen Landjugendbewegung zurück. Mit gut 7000 Einwohnern, dem Schloss, der vom Apennin im Hintergrund geprägten Landschaft und der mit 470 Kilometern relativ geringen Entfernung waren die Kriterien für eine weitere Partnerstadt erfüllt. Im April 1991 schloss der damalige Bürgermeister Alfred Endres den entsprechenden Vertrag. Seitdem trifft man sich zumindest im zweijährigen Rhythmus zu je einem Fußballturnier und den jeweiligen Stadtfesten. Für den 21. Oktober ist außerdem die jährliche gemeinsame Klausurtagung in Kißlegg geplant.