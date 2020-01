Wohnsiedlung in Kißlegg: Jetzt trifft der Traum vom Tiny-House auf die Realität

Der Iran hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Vergeltungsangriff auf US-Militärbasen im Irak auf die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftschlag reagiert.

Zugleich kam es am Mittwochmorgen zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran – und zu einem Erdbeben in der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr.

Die Faktenlage zu diesen Ereignissen in der Region und möglichen Zusammenhängen ist dabei ...