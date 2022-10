Wohnraum, Winterdienst, Wasserversorgung: Der Kißlegger Gemeinderat am Mittwoch

Wohnraum, Winterdienst, Wasserversorgung: Der Kißlegger Gemeinderat kommt am Mittwoch, 19. Oktober, ab 17 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Mensa des Schulgebäudes zusammen. Gegen 19 Uhr haben Einwohner Gelegenheit, Anliegen und Fragen an die Verwaltung vorzutragen.

Wasserversorgungsbereiche könnten verbunden werden

Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, sorgt sich die Gemeindeverwaltung ob der Klimaerwärmung wegen möglicher Engpässe in der Trinkwasserversorgung. Um rechtzeitig vorzubeugen, schlägt sie ein zweites Standbein zur bestehenden Wasserversorgung vor. Aktuell besteht die öffentliche Wasserversorgung aus zwei getrennten Bereichen, die von je unterschiedlichen Brunnen gespeist werden. Deshalb gibt es nun Überlegungen, die beiden Bereiche zu verbinden und so einen Anschluss an die Wasserversorgung der Stadt Bad Wurzach zu ermöglichen. In der Sitzung wird sich der Rat mit entsprechenden Vorplanungen eines Ingenieurbüros befassen.

Wohnungen für einkommensschwache Haushalte

Außerdem wird Kißlegg möglicherweise in das Wohnungsprojekt „Herein“ des Caritas einsteigen. Ziel ist es, Wohnungen für einkommensschwache Haushalte zu finden. Das Projekt ist eine Art „begleitetes Vermieten“ und verspricht Vermietern eine gewisse Absicherung. Dazu soll die Caritas befristet Mieter sein und die Wohnung untervermieten. Auch darüber werden die Räte sprechen und entscheiden, ob die Gemeinde Geld für das Projekt in die Hand nimmt.

Änderungen stehen in Kißlegg möglicherweise beim Winterdienst an. Die Tagesordnung sieht Informationen zum Ablauf 2022/23 sowie einen Beschluss zur Reduzierung der Räumstrecken vor. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Breitbandausbau – Stichwort „Graue-Flecken“ –, ein Baugesuch für den Umbau eines früher landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in eine Tierarztpraxis sowie Sachstandsberichte zur Flüchtlingsunterbringung und zu Energiesparmaßnahmen.