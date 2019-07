Wird Kißlegg doch zur „kleinen Stadt“?

„Nach intensiven Beratungen sind wir bereit, auf einen Sitz im Zweckverband Ikowa zu verzichten, damit alle Fraktionen in diesem Gremium vertreten sind“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Friedrich Rockhoff. In der vergangenen Legislaturperiode war die CDU in diesem Ausschuss, dem ja auch Vertreter der Stadt Wangen und der Gemeinden Amtzell und Argenbühl angehören, mit zwei Mitgliedern, die Grünen nicht vertreten. Rockhoff appellierte an die Grünen, „die Blockadehaltung in Sachen Ikowa aufzugeben und positiv mitzuwirken.“ Andreas Kolb (GOL/ELK) bat darum, künftig generell den Gemeinderat intensiver ins Thema Ikowa einzubinden: „Ich denke, dieses Thema ist hier in den vergangenen drei, vier Jahren nicht mehr diskutiert worden.“ Mitglieder im Ikowa-Ausschuss sind: Wolfgang Schuwerk (Stellvertreter: Friedrich Rockhoff), Detlef Radke (Werner Schuwerk), Andreas Kolb (Philipp Schmid) und Josef Kunz (Bruno Buchner). Im Zweckverband Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu wird Bruno Buchner (Stellvertreter: Anton Kling) die Gemeinde Kißlegg vertreten. (swe)