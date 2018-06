„Wir müssen uns kennen, damit wir keine Angst voreinander haben“

Auch diesmal haben es sich mehrere Hundert Interessierte nicht nehmen lassen, die Tage der offenen Tür des türkischen Kultur- und Sportvereins Kißlegg zu besuchen. Dem Vorsitzenden Hanifi Cankaya ist es wichtig, dass sich seine Gemeinde zeigt und andere einlädt: „It dass ihr denket, was machet die da dinne“, so der Familienvater.

Alle zwei Stunden gab es eine „Moschee“-Führung, die von Mehmet Akol geleitet wurde. Er trägt Jeans, schwarzes Poloshirt, dazu fast schulterlanges dunkles Haar und Vollbart. Gebürtig kommt er aus Bad Waldsee, heute wohnt er in Bad Wurzach und arbeitet bei ZF in Friedrichshafen. Im Rahmen einer Initiative des Bundes in Kooperation mit DTIB hat er sich zum „Dialogbeauftragten“ im Ehrenamt ausbilden lassen. DTIB, das ist die „Türkisch-Islamische Anstalt der Religionen“ und größter Dachverband von muslimischen Gemeinden in Deutschland.

Über 900 Vereine gehören der DTIB an – der in Kißlegg nicht. „Und eine Moschee ist das hier auch nicht“, erklärt Akol. Er spricht lieber von einem „Kultur- und Sportzentrum mit Möglichkeit zum Gebet“. Auch Hanifi Cankaya sieht das so: „Wir sind absolut unabhängig, unpolitisch und nicht fanatisch oder so etwas.“ Der Dialogbeauftragte findet zudem: „Das ist doch ein ziemlich normales Vereinsheim.“ Denselben Eindruck haben auch die Teilnehmer der Führung. Nur, dass halt ein Bild von Atatürk in der Vereinsküche hängt.

Gebetsruf und Kirchenglocken

Mit dem Betreten des Gebetsraums ändert sich die lockere Atmosphäre. Klatsch und Tratsch verstummen, es wird fast andächtig: Man zieht die Schuhe aus und betritt einen roten Teppichboden mit Ornamenten. Zwei Männer sind gerade am Beten, als die Gruppe den Raum betritt, weichen der Führung dann aber rechts schnell. Mehmet Akol singt den Besuchern den traditionellen Gebetsruf vor und erklärt dessen Funktion. In der Gruppe heißt es analog dazu: „Des machen bei uns halt die Kirchenglocken.“

Von der Fensterbank holt sich Akol einen Koran und legt mit der „öffnenden Sure“ los. Erst in Arabisch, dann auf Deutsch. „Diese Sure kann jeder Betende auswendig“, sagt der 36-Jährige. Man müsse als Muslim aber nicht den kompletten Koran auswendig kennen. „Nur wenn man gar nichts kann, dann wird’s mit dem Beten natürlich schwierig.“ Stichwort Beten: Der Dialogbeauftragte zeigt eine Gebetskette und wieder gibt es Vermutungen: „Jetzt erklärt er uns den Rosenkranz“, munkelt man unter den Besuchern, noch bevor Akol selbst dazu kommt, vom „türkischen Rosenkranz“ zu reden. Dieser sei eine Eigenheit der Türken.

Die Gruppe soll dann sagen, was denn den Gebetsraum deutlich von einer Kirche unterscheide. Konkret: „Haben sie das Gefühl, hier fehlt was?“ Es wird kurz überlegt. „Haja, also ein Bildle vom Allah oder so was gibt’s hier ja gar nicht“, stellt eine Kißleggerin fest. Woraufhin Akol erklärt, dass es streng verboten sei, sich ein Abbild von Gott zu machen. Warum Frauen zum Beten in einen anderen Raum gehen müssen, will auch eine Besucherin wissen. Erklärt wird das mit der Gebetspraktik. „Man(n) soll sich ja auf das Gebet konzentrieren und nicht auf die Damen“, so Akol. In Kißlegg gebe es leider keine extra Empore für die Frauen, deshalb die getrennten Räume. Über Lautsprecher sind sie miteinander verbunden.

Weiter geht es mit den einzelnen Elementen des Raums. Wie zum Beispiel das kleine Podest, das jeden Freitag beim gemeinsamen Gebet sowie nach dem Fastenmonat Ramadan und beim Opferfest zum Einsatz kommt: die Predigtkanzel. Einen festen Iman gibt es in Kißlegg nicht.

Ein Dankeschön steht am Ende der Führung – und das von beiden Seiten. „Das ging hier ein wenig tiefer, als so manche Kirchenführung. Die sind oft technisch und kunstbezogen“, sagt der katholische Pfarrer Robert Härtel. Mehmet Akol bedankt sich seinerseits für das Interesse an der fremden Religion: „Es ist doch unsere Pflicht näher zusammenzurücken. Wir müssen uns kennen, damit wir keine Angst voreinander haben.“