„Wir haben wieder einiges hinbekommen.“ So lautete die Kernaussage von Simon Schuler, dem ersten Vorstand der Initiativgruppe Spatz, in seinem Jahresbericht. Am Freitag waren die Spatz-Mitglieder zur Generalversammlung im Jugendhaus zusammengekommen.

Die Fasnet und das Straßenfest sind die beiden Kraftakte, die der Spatz Jahr für Jahr meistert. Bei beidem wurde eine positive Bilanz gezogen. „Das Straßenfest lief gigantisch, endlich hat auch mal das Wetter mitgespielt“, so Simon Schuler. Viel Lob habe es auch für das einheitliche Auftreten der Spatz-Mitglieder in neuen Polo-Shirts gegeben. Nach der Sommerpause seien erstmals Flyer zum Halbjahresprogramm herausgegeben worden. Spatz-Mitglied Florian Golling hat sie entworfen. „Viel los, viel Stress aber insgesamt alles gut gelaufen.“, sagte Schuler zum Gumpigen Donnerstag und zum Fasnetssamstag.

Auch Kassier Matthias Strobel zog unter die beiden großen Events ein positives Fazit: „Durch das Straßenfest und die Fasnet kam gut Geld rein. Das haben wir aber auch für Investitionen gebraucht.“ Der Erlöse wurden und werden beispielsweise in die Erneuerung des Soundcage gesteckt. Außerdem gab Strobel bekannt: „Falls ich heute nochmal gewählt werde, dann ist das vermutlich mein letztes Jahr als Kassier.“ Einstimmig wurde die Vorstandschaft entlastet.

Simon Schuler bleibt im Amt

In geheimer Wahl wurde Simon Schuler zum ersten und Luisa Weiland zum zweiten Vorstand gewählt. Matthias Strobel bleibt Kassier.

Da diese drei in der Satzung verankerten Ämter, den Spatz-Betrieb freilich nicht alleine stemmen können, wurden weitere Posten besetzt: Melissa Kleinort (Schriftführung), Leonie Evers (erster Hausmeister), Thore Sasse (zweiter Hausmeister), Leon Alder (Öffentlichkeitsarbeit und Anlagenwart), Florian Golling (Öffentlichkeitsarbeit und Putzkoordination), Janis Ostheimer (Umweltbeauftragter), Wendelin Krug (Putzkoordination), Valery Eichbaum (Pressewart) und Tobias Gebhard (Datenschutzbeauftragter).