Wilderer im Bankettsaal

Bürgermeister Dieter Krattenmacher spricht gerade über den juristischen Tatbestand der Wilderei – da fallen Schüsse im Kißlegger Neuen Schloss. Zwei Wilderer stürmen den Saal. Geradewegs auf den Schultes zu. Zu holen gibt es nichts. Im Gegenteil: Der Rathauschef nimmt einem Wildschützen sogar seine Waffe ab. Mit diesem kleinen Schauspiel begann am Freitagabend ein Heimatabend-Deluxe: Mit der neuen Kulturbeauftragten der Gemeinde, Anneliese Welte, ging das Publikum auf eine informative und äußerst amüsante Pirsch.

„Trara, das tönt wie Jagdgesang!“ So eröffnete eine Jagdgesangsgruppe um Jäger Franz Steuer und Willi Ziesel im voll besetzten Bankettsaal den Abend mit einem vierstimmigen Kanon. Anneliese Welte hatte für ihre Feuertaufe, die Eröffnungsveranstaltung der Literaturtage, das Thema „Mundart und Wilderei“ gewählt.

Was aber treibt den Menschen zur Wilderei? „Es war nicht immer der Kick, den man gebraucht hat. Es war vor allem die Armut, die zum Wildern getrieben hat.“, wusste Anneliese Welte. Die Leiterin der katholisch-öffentlichen Bücherei, Andrea Stark-Engelhardt, ging intensiv auf jene Armut der Menschen im Allgäu und in Oberschwaben in den vergangenen Jahrhunderten ein. So war die Not beispielsweise 1816 besonders groß. „Man nennt es auch das Jahr ohne Sommer“, sagte Stark-Engelhardt. In Deutschland gab es Überflutungen, in der Schweiz Schnee bis auf 800 Meter in den Sommermonaten. Die Getreidepreise verzehnfachten sich. Stark-Engelhardt erklärte die Interpretation der Bevölkerung: „Für die meisten war klar: Diese Hungersnot ist eine Strafe Gottes.“ Tatsächlich handelte es sich aber um einen Vulkanausbruch, dessen Aschewolke den Globus umhüllte. Auch in Kißlegger Chroniken ist aus dieser Zeit eine „große Knappheit“ überliefert.

Ferner ging die Büchereichefin auf den Dreißigjährigen Krieg und den Durchmarsch der Schweden ein. Später dann waren es die Baumwollimporte, durch welche die hiesige Textilwirtschaft – wohlgemerkt Textilwirtschaft, nicht Textilindustrie – der Flachsbauern und Landweber ruiniert wurde. „Krisen und Notzeiten hatten immer eine Gemeinsamkeit, den Hunger“, fasste Stark-Engelhardt zusammen.

„Google ist wahrscheinlich der größte Jäger überhaupt“

Wie der Mensch zum Jäger wurde, erklärte Franz Steuer. „Als wir noch auf Bäumen gewohnt haben, haben wir schon nach Früchten und Blättern gejagt.“, erläuterte er zu den Vorfahren des Menschen. Später sei man dann beim Jagen der Nähe nachgegangen – sprich auf alles, was am Boden kreucht und fleucht. Über Unfallwild sei der Mensch schließlich darauf gekommen, wie sehr ihn das Essen von Fleisch und das Erlegen von Wild weiterbringt. Der intelligente Mensch konnte mit seinem gewachsenen Gehirn das ebenfalls intelligente Wild überlisten. „Der Jagdtrieb lebt in jedem von uns“, ist sich Franz Steuer sicher. Im Internet nach Informationen suchen sei schließlich auch eine Form des „Beutemachens“. „Also ist Google wahrscheinlich der größte Jäger überhaupt“, lautete das Fazit.

Mit Geschichten über Wilderer aus den Wäldern rund um Leutkirch und Kißlegg wartete Ansgar Krimmer auf. Der Pastoralreferent las aus dem Buch „Wilderer und Jäger“ von Karl-Richard Waizenegger. „Diese Geschichten sind Zeugnisse der sozialen Situation der Leute damals“, meinte Krimmer, was ihn zu folgendem Brecht-Zitat führte: „Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht.“ Dass man in Kißlegg am Freitag weder arm, noch schlecht war, wurde gefeiert: Die Jagdgesangsgruppe stimmte das Argentallied an, und sogleich begann der gesamte Saal zu schunkeln und innbrünstig mitzusingen. Im Anschluss wurde, wie es sich gehört, bei Wildleberkäs und Most verweilt. Halali!

Das Programm der Literatur- und Kulturtage

Nach der Eröffnung am Freitagabend und einem Vortrag von Elmar Bereuter am Samstag geht es dieser Tage weiter mit dem Programm rund um Heimat, Mundart und Wilderei. Eine Vorlesestunde für Kinder in der Bücherei im Pfarrstadel gibt es am Mittwoch um 15 Uhr mit „Geschichten vom Räuber Grapsch“. Ebenfalls am Mittwoch wird um 19.30 Uhr im Kino Weiland „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“ gezeigt. Der Eintritt bei den Mittwochsveranstaltungen ist frei. Eine Lesung von Ludwig Dorner gibt es am Freitag um 19 Uhr im Neuen Schloss. Unter dem Motto „Etz isch noch go gnuag Hai hunta“ werden Allgäuer und oberschwäbische Sprüche und Redensarten zu hören sein. Der Eintritt beträgt vier Euro. Musikalisch wird es am Samstag, zweiten Februar, ab 19.30 Uhr im Neuen Schloss. Bodo Rudolf und das Lothar-Kraft-Trio laden unter dem Motto „Austern und saure Kutteln“ zu „schwäbisch-französischem Spaß mit flotter Musik“. Der Eintritt kostet im Vorverkauf über das Bürgerbüro zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Eine weitere Filmvorführung gibt es am Mittwoch, 6. Februar ab 19.30 Uhr im Kino Weland. Bei freiem Eintritt wird „Krambambuli“ mit Tobias Moretti und Christine Neubauer gezeigt. Eine Autorenlesung des Kißleggers Robert Steinhauser mit „Der Judenziegel“ ist am Freitag, 8. Februar um 19 Uhr im Neuen Schloss. Den Abschluss der Thementage bildet „Am Samschtig ins Unterholz“, eine Wanderung mit Franz Steuer am Samstag, 9. Februar um 19 Uhr. Eine Anmeldung über das Bürgerbüro, sowie eine Gebühr in Höhe von drei Euro sind notwendig.