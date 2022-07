„Wild Chucks“ spielen auf der Kißlegger Seebühne

Die Band „Wild Chucks“ mit special guest Thomsun gibt am Freitag, 15. Juli, ein Konzert auf der Seebühne im Kißlegger Strandbad. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die fünfköpfige Coverband, bestehend aus den Musikern Stephanie Bauer, Philipp Krenn, Helmut Merk, Lukas Kolb und Wolfgang Lutz führt in lockerer Atmosphäre mit Songs von früher bis heute durch den Abend. Bei ihrem Unplugged-Konzert in Kißlegg ist nicht nur der Kontrabass im Gepäck, sondern auch viele Lieblingslieder der Musiker – mal mehrstimmig, mal rockig, mal leise, mal neu interpretiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.