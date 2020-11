Wie sich die Kißlegger Narren an Martini auf die „Fasnet in Pandemiezeiten“ einstimmen

Wie wird die Fasnet 2021 aussehen? Die Frage treibt natürlich auch die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale um. „Klar ist, dass die Fasnet anders sein wird als wir sie kennen“, sagt Zunftmeister Hajö Schuwerk. „Vielleicht verlagert sie sich sogar komplett in den familiären Rahmen“. Das müsse man aber abwarten.

Die Narrenzunft hat jedenfalls einige Überlegungen in petto. „Wir müssen schauen, was in der Zeit von Dreikönig bis Aschermittwoch möglich ist“, meint der Hudelmale-Chef. Klar sei nur eins: Die Fasnet wird nicht abgesagt und sie wird nicht ausfallen. „Ist Ostern ausgefallen? Wird Weihnachten ausfallen?“ Nein. Gleiches gelte auch für die Fasnet. „Einfach anders machen als sonst.“

Das sei zwar leichter gesagt als getan, aber trotzdem möglich. Schuwerk verweist auf den 11. November. An dem närrischen Datum wird in Kißlegg seit mehr als 50 Jahren um 11.11 Uhr das Narrabäumle begossen. „Lange haben wir geglaubt, wir können das Narrabäumle-Setzen ohne Kuttelnessen, ohne Kindergärten und dafür mit Masken und Abstand abhalten“, erzählt der Zunftmeister. Die Zunft hatte sich das ähnlich wie bei den Sommerabendkonzerten vorgestellt. Mit dem November-Lockdown war der Gedanke gestorben.

„Keinen Elften Elften – das gibt es nicht.“ Eine neue Idee musste her. „Die Überlegung ist ganz simpel“, so Schuwerk. Und weiter: „Wenn sich die Zunfträte nicht um das Baimle versammeln dürfen, muss das Baimle eben zu den Zunfträten kommen.“

Wie das aussieht, ist ab dem 11.11. um 11.11 Uhr auf den Facebook- und YouTube-Kanälen zu sehen. Viel will der Hudelmale-Chef nicht verraten. Nur: „Ein großes Danke an unseren Hubert ’Hu’ Kling, der mit seinem historischen Hanomag zum Narrabäumle-Chauffeur wurde und dem kleinen Team, das einen extra Hudel-Wagen zusammengestellt hat.“ Das Video vom Narrabäumle-Gießen soll gute Laune zu den Zunftmitgliedern und Fasnetsbegeisterten nachhause bringen.

Die Frage, ob denn in der tatsächlichen Hochfasnet der große Narrenbaum vor dem Rathaus gestellt wird, sei damit geklärt: „Das Narrabäumle ist gegossen, wird wachsen und gedeihen und in der Fasnet als Hudelbaum vor dem Rathaus stehen.“ Ein klassisches Fasnetsmotto für die närrsische Saison 2021 gibt es zwar nicht – aber dafür eine Devise, die man für die Fasnet in Pandemiezeiten ziehen kann: „Fasnet dahoim im Flecka“.