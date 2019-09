Wie sich der Immenrieder Frauenchor auf den Auftritt mit einem Schlager-Sänger vorbereitet

Das Klavier wird eingestimmt und die Chormitgliederinnen nehmen ihren Platz ein. Bevor richtig gesungen wird, erfolgt zuerst ein kleines Warm-Up der Stimmbänder. Vokale von A bis U werden auf der Tonlagenleiter hoch und runter gesungen. Dann spielt Bettina Ohlinger, eine von zwei Chorleiterinnen, die ersten Töne und Akkorde. Sie begleitet den Chor am Klavier. Los geht die Probe für den großen Live-Auftritt für eine SWR4-Show am Samstag, 21. September.

Die „Bienen des Immenchors“, wie sich die Sängerinnen selbst definieren, gründeten sich vor rund 16 Jahren aus der Landjugend Immenried. 50 Sängerinnen umfasst der Frauenchor. Einmal die Woche treffen sich die Sängerinnen aus Kißlegg, Kempten, Arnach, Dietmanns, Memmingen und sogar aus Lochau, im Immenrieder Gemeindehaus zur Probe.

Dass es keine männlichen Mitglieder gebe, war anfangs allerdings nicht geplant, verrät Beate Högerle, die seit 2003 Gründungsmitglied und Chorvorstand ist. Irgendwann habe es sich aber so ergeben und es blieb dabei.

Neben Beate Högerle gibt es zwei weitere Chorleitungen. Bettina Ohlinger trat 2008 bei. Simone Haußmann ist ebenfalls Gründungsmitglied und musikalische Begleitung auf der Gitarre. Die beiden komponieren eigene Lieder für den Chor. Dazu passen sie die jeweiligen Noten an die verschiedenen Sopran-, Alt- und Bassstimmen an.

Bettina Ohlinger hat im Rahmen ihres Lehramtsstudiums Musik studiert und kann den Chor daher professionell dirigieren. Das Arrangieren der Notensätze haben sich die Chorleiterinnen selbst angeeignet, erzählen sie. „Obwohl im Immenchor keine Männer mitsingen, wollten wir trotzdem Bassstimmen dabei haben, die eben von Frauen besetzt sind,“ erzählen die zwei Leiterinnen.

Dass die beiden Spaß an ihrer Arbeit haben, merkt man spätestens, wenn die verschiedenen Stimmen bewusst und zeitversetzt einsetzen. Am liebsten singt der Chor moderne Rock- und Popsongs.

Sportfreunde Stiller und die Toten Hosen sind Klassiker in ihrem Repertoire. Da sie hauptsächlich auf Hochzeiten und Taufen auftreten, darf es auch mal etwas Romantisches sein. Gute Stimmung verbreiten nicht nur die ausgewählten Liedern, sondern auch untereinander sei die Atmosphäre familiär und freundschaftlich, erzählt Haußmann.

Hinter die Kulissen des Fernsehen blicken

Im Rahmen der SWR4-TV-Show „Unsere Helden“, in welcher Immenried und seinen Bürgern eine Folge gewidmet wird, tritt der Immenchor gemeinsam mit dem italienischen Schlagersänger und Ex-Bro’Sis-Mitglied Giovanni Zarrella auf.

„Die Proben laufen aber getrennt von einander“, erzählen die Chorleiterinnen Bettina und Simone. Auf Anfrage des SWR stimmten sie zu, Teil der Show zu sein. Nachdem der Sender dem Chor die jeweiligen Noten zusendete, gingen die Proben Ende Juli los. Insgesamt bleiben also acht Wochen Zeit bis zum Auftritt am 21. September.

Welche zwei Lieder genau performt werden, bleibt allerdings noch streng geheim. Allein die Tonart ist bekannt. Wie beide Parteien- Immenchor und Giovanni Zarrella- am Ende in Cis-Dur harmonieren werden, erfahren die Sängerinnen erst bei der Generalprobe.

Das erste gemeinsame Treffen, welches gleichzeitig die einzige Generalprobe ist, findet erst einen Tag vor der eigentlichen Live-Show statt. Deswegen steigt auch so langsam die Aufregung bei den „Bienen des Immenchors“. Wie die Frauen mit der aufkommenden Nervösität umgehen, äußert sich ganz unterschiedlich.

Die einen suchen noch nach dem perfekten Outfit für den großen Auftritt mit dem italienischen Sänger. Rotes T-Shirt und schwarze Hose sind die Farben des Immenchors, deshalb will das richtige Rot gefunden werden. Die anderen feilen noch an den sauberen Endungen und richtiger Aussprache. Worüber aber alle in gleichem Maße gespannt sind, ist der Ablauf des Live-Auftritts. „Immerhin repräsentieren wir unser kleines Dorf dem ganzen Ländle“, erklärt Simone Haußmann.

Besonders freue sich der Immenchor darauf, mal von einer richtigen Band begleitet zu werden sowie hinter die Kulissen einer Live-Show sehen zu können und fleißig mitwirken zu dürfen.

Trotz dem Mitwirken an der eineinhalbstündigen Live-Übertragung, seien sie „Gast, wie jeder andere auch“.

An der Gestaltung des Programms nimmt ferner die Voltigier-Gruppe vom Staibshof mit einer eleganten Turn-Kür teil (SZ berichtete). Der SWR hat außerdem die ein oder andere Überraschung für Personen aus Immenried angekündigt.

Was genau das ist, erfahren die Teilnehmer sowie Zuschauer allerdings erst am Tag der Show.