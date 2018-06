Wie sehr soll sich die Kißlegger Loretto-Siedlung verändern?

Wie kann man beidem gerecht werden: Das Alte bewahren, aber gleichzeitig auch Modernes einziehen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Kißlegger Gemeinderäte haben jüngst (erneut) darüber diskutiert, wie viele Veränderungen sie in der sehr einheitlich gebauten Loretto-Siedlung zulassen wollen. „Es ist ein regelrechter Spagat“, sagte Stadtplaner Hubert Sieber vom gleichnamigen Planungsbüro über die Aufgabe, den Bebauungsplan aus den 1970er-Jahren zu modernisieren. Die größte Änderung im nun ausgelegten Plan ist, dass Bebauung in den bisher sehr großzügig angelegten Gärten erlaubt werden soll.

Der Charakter der Siedlung: gerade Straßen, gleich große Häuser, lange Gärten. An diesem homogen wirkenden Bild soll sich auch nicht viel ändern, da waren sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung einig. Doch trotzdem ist klar: Zeitgemäß ist die Bebauung nicht mehr. Wie kann man also die großen Grundstücke von bis zu 800 oder 900 Quadratmeter noch sinnvoll nutzen?

Eine Idee des Planungsbüros: jeweils ein neues Gebäude pro Grundstück soll zulässig sein. Die Baulinie soll daher deutlich verlegt werden (siehe Bild). „30 Prozent der Gesamtflächen sollen überbaut werden dürfen. Das heißt, ein weiteres Gebäude mit bis zu maximal 150 Quadratmetern wäre möglich“, rechnete Planer Sieber vor. Grundsätzlich soll gelten: Die Grundstückszahl geteilt durch 400 ergibt die Zahl der Wohnungen pro Grundstück. Sprich: Auf einem großen Grundstück können bis zu drei Wohnungen entstehen, auf einem kleineren bleibt es bei einer Wohneinheit.

Auch Anbauten an Bestehendes soll möglich werden. Ganz unterschiedliche Gebäude sollten aber auch im Garten nicht entstehen, stellte Planerin Selina Schöller-Mann vor: „Möglich sind ein Satteldach mit derselben Dachneigung wie bei den bestehenden Häusern oder ein Flachdach, das stört das Bild wenig.“ Auf dem offenen Feld Richtung Hadynweg sollen ebenfalls Häuser entstehen, bei denen die Bauherren aber etwas mehr Freiheiten als in der Loretto-Siedlung direkt bekommen sollen.

„Bei einem zusätzlichen Gebäude fällt doch viel vom Garten und von Grünfläche weg. Das finde ich schade“, wandte Monika Dobler (SPD) ein. Ihrer Meinung nach sei vom Rat nur erwünscht gewesen, dass an bestehende Häuser angebaut werden dürfe, nicht aber dass auch noch der Garten überplant werden soll. Das wäre auch möglich, sagte Stadtplaner Sieber. Der vorgestellte Plan sei nur ein Vorschlag. „Wir können die Baulinie auch wesentlich enger ziehen, dann wäre nur Anbauen, aber kein neues Gebäude möglich“, erklärte Sieber. Ein Nachteil daran sei allerdings, dass bestehende Freiflächen wie Terrassen an den Häusern verloren gingen.

Um Fläche zu sparen, könnte man doch in die Höhe bauen, sagte Andreas Kolb (GOL). Das sei auch möglich, antwortete Bürgermeister Dieter Krattenmacher: „Der Plan ist ein erster Vorschlag. Jetzt können Ideen und Einwände gesammelt werden.“ Denkbar sei auch, dass der Rat sich nicht auf einen neuen Plan für die Loretto-Siedlung einigen kann.

Das ursprüngliche Baugesuch, das die Diskussion vor Monaten angestoßen hatte (die SZ berichtete), konnte übrigens noch nicht bewilligt werden. Erst muss der Plan ausgelegt und im Gemeinderat abgesegnet werden, danach kann ein Architekt prüfen, ob der Wunsch den Vorgaben entspricht.