Wie man helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

Das Polizeipräsidium Ravensburg ruft zu mehr Zivilcourage auf. Im Rahmen der bundesweiten Präventionskampagne „Aktion-Tu-Was“ sind Städte und Gemeinden sowie Sportvereine im Landkreis aufgerufen, sich als Projektpartner an der großen Banneraktion zu beteiligen. Die „Schwäbische Zeitung“ begleitet die Kampagne medial.

Zivilcourage erfordert Mut und Überwindung

Zivilcourage ist ein wichtiges Element einer lebendigen Bürgergesellschaft und einer demokratischen politischen Kultur. Fast täglich begegnen uns im Alltag auf der Straße, in Schule und Beruf oder in den sozialen Medien Situationen, in denen Gefahrenpotential steckt. Da ist der Einsatz eines jeden Einzelnen gefragt. Doch Zivilcourage zu zeigen erfordert immer viel Mut und oft auch Überwindung. Die jetzt begonnene Aktion der Polizei sagt dazu: „Unser Zusammenleben geht alle etwas an. Wegsehen oder weglaufen gilt nicht. Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.“

Ein Beispiel: Ein junger Zimmermann betreibt in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg einen eigenen Betrieb. Von hier aus beobachtet er, wie ein Mann mit einem kleinen Mädchen an der Hand, das etwa sechs Jahre alt ist und einen Schulranzen trägt, die Straße entlanggeht und auf eine Sozialunterkunft zusteuert. Das kommt ihm merkwürdig vor, weil sich das Kind immer wieder mal umdreht. Er ruft seine Frau an und erfährt von ihr, dass in dem besagten Container keine Familien mit Kindern untergebracht sind. Der 37-Jährige ruft die Polizei und verhindert damit einen schweren sexuellen Missbrauch. Für sein umsichtiges Handeln wird er mit einem Medienpreis ausgezeichnet.

Jeder kann zum Opfer werden

Wie hier, so kann jeder Zeuge in eine Lage geraten, in der Menschen in der Öffentlichkeit belästigt, beleidigt oder angegriffen werden. Im Mittelpunkt der „Aktion-tu-was“ stehen sechs kurze, einprägsame Merksätze, die deutlich machen sollen, wie in schwierigen Situationen gehandelt werden kann. Transportiert werden diese Sätze von sechs „Zivilcourage-Botschaftern“, von denen jeder für eine Regel steht (siehe unten).

In einer öffentlichen „Kick-off-Aktion“ unter Beteiligung von Markus Ehmele, dem Leiter des Polizeireviers Wangen, sowie den Bürgermeistern von Kißlegg und Wolfegg, Dieter Krattenmacher und Peter Müller, wurde am Freitagvormittag das sechs mal einen Meter große Banner vorgestellt, auf dem die sechs Regeln abgebildet sind.

Jährliche Wiederholung geplant

Nachdem Markus Ehmele darauf hingewiesen hatte, dass vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums geplant sei, „dass alle Beteiligten die Banner ab sofort für die Dauer von acht Wochen innerhalb des öffentlichen Raumes anbringen und dies dann jährlich – beginnend am bundesweiten Tag der Zivilcourage im September – wiederholen“, meldete sich Bürgermeister Krattenmacher zu Wort. Er nannte die landkreisweite Aktion „eine wertvolle und seit Jahren bewährte“, an der sich Kißlegg gerne beteilige. „Das Banner weist an exponierter Stelle Menschen darauf hin, sich des Themas anzunehmen und vor allem nicht wegzuschauen“, so seine Überzeugung.

Auch Wolfeggs Bürgermeister Müller will die Zivilcourage-Kampagne nach Kräften unterstützen. Für ihn ist sie „eine wichtige Säule im Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger“. Mit dem Plakat, das auch in seiner Gemeinde einen gut sichtbaren Platz erhalten habe, würde immer wieder auf die Bedeutung des vom Gesetz her verpflichtenden Helfens (Aufklärung oder Verhinderung einer Straftat) hingewiesen.

Anmerkung: Personen, die sich im Interesse der Allgemeinheit besonders einsetzen, sind grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Zum Beispiel dann, wenn sie bei Unglücksfällen Erste Hilfe leisten oder sich persönlich zum Schutz widerrechtlich Angegriffener einsetzen.

Sechs Tipps für Zeugen und Helfer:

1. Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr

2. Ruf die Polizei unter 110

3. Bitte andere um Mithilfe

4. Präg dir Tätermerkmale ein

5. Kümmere dich um Opfer

6. Sag als Zeuge aus