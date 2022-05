Minister Hauk zu Besuch in Kißlegg: So hat Landwirtschaft Zukunft

Es muss alles getan werden, um die Landwirtschaft zukunftsträchtig zu machen und dabei die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere nicht aus den Augen zu verlieren. Zudem müssen die Ernährungs- und Umweltziele erreicht werden.

Das ist auf dem Hof der Familie Vespel in Haslach bei Kißlegg deutlich geworden, als sich dort unlängst Peter Hauk (CDU), Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, informierte. Auch in der Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz machte er Station. Dort ging es um das Thema Heumilch.

Zu wenig Lebensmittel werden produziert

„Größere Betriebe werden mit Argusaugen beobachtet“, sagte Hauk, der auf Anregung des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser nach Kißlegg gekommen war. Seine Einschätzung, dass in allen Regionen des Landes zu wenig Lebensmittel produziert werden und die Höfe deshalb neben der Milcherzeugung auch andere Funktionen erfüllen müssten, wurde von den anderen Anwesenden aus Reihen des Kreisbauernverbands gerade im Hinblick auf die „vegane Ernährung“ unterstützt.

Verbandsvorsitzender Franz Schönberger erinnerte in diesem Zusammenhang an das Höfe-Sterben und sagte: „Wer aufhört, der wird nicht mehr ersetzt“. Wie Bürgermeister Dieter Krattenmacher die Anwesenden beschwor, angesichts der „halbierten Landwirtschaft“ und des Kulturwandels „die Basis nicht wegbrechen zu lassen“. Er führte vor Augen: „Unsere Struktur fußt auf Familienbetrieben. Die Aufgabe der Politik ist es, Bedingungen zu schaffen, damit wir hier einigermaßen gut leben können.“

Bauer investiert 1,5 Millionen Euro

Nachdem Metzgermeister Philipp Sontag über die „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“ informiert hatte, nahm Robert Wespel die Gäste mit auf einen Rundgang durch sein Anwesen, das gerade zu dieser Zeit einen herrlichen Ausblick auf grüne Bäume und gelbe Wiesen bot. Dabei erfuhr man, dass der im Jahr 1983 errichtete Stall im Laufe der Zeit zu eng geworden war und man deshalb 2016 erweitern musste. So entstand ein geförderter Boxenlaufstall mit 164 Kuhplätzen. Die Kosten betrugen 1,5 Millionen Euro.

Die alten Gebäude im unteren Teil des Hofgeländes werden aber immer noch gebraucht. Vorrangig für die Kälber, die hier während der Reife im ehemaligen Jungviehstall bleiben, um dann „rauf in den neuen Stall“ zu kommen. „Es ist wichtig, sie vor dem Kalben mit dem Melkroboter vertraut zu machen“, erzählte Wespel.

Wie der moderne Hof aussieht

Weiträumig, hell und mit Fußbodenheizung ausgestattetem Laufhof, zwei Melkrobotern, einem elektrischen Futteranschieber wie mit Folien, die entsprechend der Witterung reguliert werden können, zeigt sich das neue Gebäude von seiner besten Seite. In einem Bereich findet man die „Trockensteher“. Auf die Frage, warum diese Kühe so genannt werden, erklärt der Landwirt: „Sie stehen vor dem Kalben und geben keine Milch mehr. Das Euter bracht Zeit, um sich bis zur neuen Aufgabe zu regenerieren.“

Erst kürzlich, so erzählet Robert Wespel, ist ein neues Kalb zur Welt gekommen. Weil die Mutter California heißt, bekommt das Jungtier auch einen Namen, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt: Celie. Ob er denn wirklich alle Namen seiner Tiere kennen würde, wollte jemand wissen. Wespel bejahte. Zumindest brächte er die Namen mit der Nummer, die jede Kuh trägt, in Einklang, sagt er.

Mit Land und Arbeit verwachsen

Man spürte, wie sehr der 45-Jährige mit seinem Land und der Arbeit verwachsen ist. Von Kindesbeinen an hat er nichts anderes werden wollen als Bauer. Wie zuvor schon sein Großvater und bis heute sein Vater Georg, der ihn tatkräftig unterstützt. Zur Seite stehen ihm neben Mitarbeiter Johannes natürlich auch die Frauen des Hofes Wespel: seine Frau Birgit und seine Mutter Lutzia. Und Robert Wespel bildet aus. Ein junger Mann kommt jeden Tag aus Wangen angefahren.

Interessant war noch zu erfahren, dass die Wespels an „Omira Lactalis“ liefern und ihre Milch mit dem Prädikat „Alpenmilch“ versehen ist. „Wenn Sie diese Bezeichnung auf dem Schokoladenpapier mit der lila Kuh entdecken, dann können Sie davon ausgehen, dass unsere Milch darin verarbeitet ist“, sagt Robert Wespel nicht ohne Stolz.

Käserei investiert zehn Millionen

In der Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz hörte Minister Hauk, dass der Betrieb aktuell rund zehn Millionen Euro in den Neubau einer Käseproduktionshalle und in eine neue Dampfversorgung investiert. Im Moment läuft laut Mitteilung der Innenausbau, im September soll alles fertig sein.

Die Heuwirtschaft und Heumilch befindet sich demnach derzeit auch in Baden-Württemberg im Aufwind, die Käserei ist Mitglied in der Arge Heumilch und wird von rund 150 Betrieben aus dem Raum Allgäu/Oberschwaben mit Milch beliefert. Als Vorbild gilt dabei Österreich, wo bereits seit 2009 die Vermarktung von Heumilch vorangetrieben wird und inzwischen einen Bekanntheitsgrad von 87 Prozent habe.