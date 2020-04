Wie der Obersee Kißlegg für Touristen attraktiv

Von Schwäbische Zeitung

Spaziergänger haben am Donnerstagnachmittag in Unteruhldingen an einem Waldweg eine leblose ältere Frau gefunden. Das berichtet die Polizei.

Die Passanten fanden die Frau wenige Meter von dem Waldweg, der die „Bergstraß“" mit dem Meersburger „Gehauweg“ verbindet, auf dem Waldboden vor. Obwohl Ersthelfer sofort Wiederbelebungsmaßnahmen aufnahmen und den Rettungsdienst anforderten, habe ein Notarzt laut Polizei letztlich nur noch den Tod der Person feststellen können.