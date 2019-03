Wettbewerb beim Fototag Oberschwaben-Bodensee

Der Fototag Oberschwaben-Bodensee ist eine regelmäßige, jährliche Gemeinschaftsveranstaltung von 19 Amateurfotoclubs aus dem Raum Oberschwaben-Bodensee. Veranstalter war dieses Mal im Neuen Schloß in Kißlegg der Fotoclub Kißlegg-Leutkirch. Es galt, in einem Fotowettbewerb das Thema „Kurven“ möglichst kreativ umzusetzen (Einzelwettbewerb). Weiter konnten die Clubs als Gemeinschaftsarbeit zehn Bilder je Club einreichen, die eine Geschichte erzählen sollten (Vereinsthema). Insgesamt 214 Bilder wurden eingereicht und im Vorfeld von drei professionellen Fotografen bewertet. Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch war besonders erfolgreich mit Podiumsplätzen in der Einzel- und in der Vereinswertung. Die Gewinner im Einzelthema: Reiner Böschen (Fotoclub Uhldingen), Uschi Schubert (focus Fotogruppe Ravensburg), Inka Wilms (Fotogruppe Kreativ Eriskirch); Die Gewinner beim Vereinsthema: 1. Platz: Naturfreunde Fotogruppe Friedrichshafen (Zeppelin- Ein Traum vom Fliegen), 2. Platz: Fotogruppe Kreativ Eriskirch (Das Leben); 3. Platz: Bilderwerkstatt Ravensburg (Metamorphose). Das Bild zeigt von links die Vertreterinnen des Siegerclubs (Vereinswertung) „Naturfreunde Fotogruppe Friedrichshafen“ mit Franz Weber (Fotoclub Kißlegg-Leutkirch). Foto: Stefan Ammermann