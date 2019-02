Wertschätzung fürs Ehrenamt

Gemeinsam leben in Waltershofen: Der Name des Vereins ist Programm. Bei der diesjährigen Hauptversammlung in der Alten Schule wurde die Vorstandschaft bestätigt (siehe Kasten), über häusliche Betreuung informiert und bekanntgegeben, dass die Ehrenamtlichen vom Verein eine höhere Vergütung bekommen sollen.

Es war Anja Hornbacher von der Caritas in Leutkirch, die zu Beginn des Abends über die sämtliche Fragen der häuslichen Betreuung referierte. Sie versteht sich als „zentrale Anlaufstelle“ und bietet an: „Wenn Leute nicht mobil sind, komme ich zur Beratung auch ins Haus.“ Zu den Gegebenheiten vor Ort gestand sie: „Aus Waltershofen hatte ich bisher noch nicht viele Anfragen. Das spricht für den Ort.“

Werner Bachmann, Vorsitzender des Vereins, führte dies auch auf die Arbeit von „Gemeinsam leben in Waltershofen“ zurück. Im vergangenen Jahr seien 241 Portionen „Essen auf Rädern“ ausgeliefert und vom Verein bezuschusst worden. Der Vorstand dankte den Fahrern. Auch für die 14 Stunden, die das „Seniorentaxi“ im Einsatz war. Die Spielenachmittage, das Sommerfest, der Ausflug und die Weihnachtsfeier seien gut besucht gewesen.

Der ehrenamtliche Einsatz sei keine Selbstverständlichkeit, hielt der zstellvertretende Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Frühschütz, fest. „Wer ist denn überhaupt noch bereit, in dem Bereich Leistungen zu erbringen?“ fragte er. Man müsse daher „sensibel umgehen“ mit den Leuten, die sich engagieren. Soll heißen: Die Ehrenamtlichen bekommen künftig mehr Geld. Von zehn auf 15 Euro wird der Stundensatz erhöht. Die Erhöhung will der Verein tragen. Den „Leistungsempfängern“ werden auch weiterhin nur zehn Euro berechnet. Diese können unter Umständen von der Pflegeversicherung übernommen werden. Der Verein könnte sich auch vorstellen, jemanden geringfügig anzustellen. „Das entscheidet die Nachfrage.“, so Frühschütz. Wichtig war ihm auch, zu betonen, dass die Vorstandschaft weiterhin ohne Bezahlung arbeite. Finanzielle Wertschätzung wolle man allerdings denen zeigen, die „wirklich an der Front“ sind.

Wichtig war der Versammlung, dass sich Die Angebote auf die Gemarkung Waltershofen beziehungsweise auf die Gemarkung der Kirchengemeinde Waltershofen beschränken. Bachmann ist überzeugt: „Waltershofen ist unser Zentrum, wir wollen nicht in Kißlegg beansprucht werden, nur weil wir vielleicht billiger sind.“