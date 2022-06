Wer und was ist hier verrückt? In Immenried wird wieder Theater gespielt

Die „young stage“ des Theatervereins Immenried spielt im überdachten Schulhof der Grundschule Immenried von 27. bis 31. Juli das Stück „Haus Seelenfrieden“ von Claudia Kumpfe. Unter der Regie von Sandro Droth bekommen Besucher im „Theater unter der Linde“ eine amüsante und spannende Komödie mit Tiefsinn um Normalität und Verrückt-Sein zu sehen.

Einen Sitzplatz können Interessierte ab sofort auf www.theater-immenried.de reservieren. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Veranstaltungstag werden reservierte Karten bis spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt. Andernfalls gehen die Sitzplätze zum Verkauf in die Abendkasse. Einzelne, nicht reservierbare, Tickets sind an der Abendkasse ab 19.30 Uhr erhältlich. Es gibt eine freie Platzwahl bei der Veranstaltung.