Dieses Hochzeitsherz ist eine Fundsache. Gefunden wurde es am 11. August in Kißlegg, Schurtannen, in einem Gestrüpp am Waldesrand. Vielleicht möchte es das Hochzeitspaar gern wieder haben, fragt sich die Kißlegger Finderin.

Wer das Herz bei ihr in Kißlegg abholen möchte, kann für die Kontaktdaten die Redaktion Wangen kontaktieren unter Telefon 07522 / 9168240 oder per E-Mail an redaktion.wangen@schwaebische.de