Wenn es Wangens Ex-Zunftmeister die Sprache verschlägt

Das war ein Zunftmeisterempfang so ganz nach dem Gusto der Narren. Zu lachen gab es jedenfalls eine ganze Menge am Samstagmorgen im Neuen Schloss. Angefangen vom Beitrag Dieter Krattenmachers bis zum heiteren Schlagabtausch zwischen Kißleggs Zunftratsmitglied Paul Martin und Wangens Alt- und Ehren-Zunftmeister Bernd Rothacker zog sich der närrische Humor wie ein roter Faden durch den zweistündigen Empfang der geladenen Zunftvertreter und Ehrengäste.

Nicht nur um den Kißlegger „Zirkus“, dem diesjährigen Motto der Hudelmale, drehte sich Krattenmachers Ansprache. „Letzte Woche, da konnt‘ ich noch wie ein Zirkuslöwe brüllen. Jetzt darf ich im Programm die Lücken füllen“ stellte der abgesetzte Bürgermeister fest – um sogleich auf den derzeitigen, sonst noch so herrschenden politischen „Zirkus“ zu kommen: „Ja, es ist schon ein bisschen wie in Berlin, da oben im Osten. Kaum haste ihn gehabt, ist er wieder weg der Posten. Dort nun ist sie besonders groß, die Plag. Die Leute nennen es Koalitionsvertrag.“

Noch bevor Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen) ihre Fasnetswünsche überbrachte, war es Bundestagsabgeordneter Josef Rief, der zum selben Thema wie Krattenmacher reimte. Aber auch Schnarragagges, Hudelmale, Grundholde und Reitenderle fanden in seinen Versen Platz – und die Elektrifizierung: „Kißlegg kriegt en ganz neua Zug mit Gleisen demnächst, wie jeder weiß – doch Vorsicht: In Berlin ist so mancher Zug recht schnell entgleist. Denn es isch halt viel schwerer vorne lenke und hogga, als hinda denna a dumms Geschwätz hau und bocka.“

Nicht einig war Wangens Alt- und Ehren-Zunftmeister Bernd Rothacker mit den Worten Riefs, der Kißlegg als schönsten Fleck im Allgäu bezeichnete: „Du vom Bundestag. Also i muss scho sage, wenn Kißlegg des Schönste im Allgäu isch, dann hosch du vom Allgäu no ganz wenig g’seh!“ Rothacker berichtete auch von Paul Martin, einem laut Rothacker „Oisoisufuchtz’g“ großen (oder besser gesagt kleinen) Hudler, der angefragt habe, ob er nicht einmal in Wangen als Flachsnarr mitspringen könne. Großmütig entschied der frühere Wangener Narrenchef: „Des kriegt er für 2019, damit er au mol in nem a rechte Häs mitlaufen ka“. Martin konterte kurze Zeit später: „I hon‘ bloß g’frogt, weil i immer so a‘ guates Outfit hob, wenn i in d‘ Fasnet gang. Und oimol mecht i mi halt au mol verkloide. Aber nur im Zwoitoiler, koin Strampelanzug!“ Bei dem „verdorbene Charakter“ wolle er sein Geschenk wieder zurückziehen, rief Rothacker. Martin bedauerte das zutiefst: „Und des, wo mir so guat z’sammebasst hättet. I‘ 1,51 in dr Größe – und du am Bauchumfang!“ Die Lacher hatte der 17-Jährige Zunftrat damit auf seiner Seite, das „Rededuell“ gewonnen.

Christbaum nicht abgeholt

„Koi Sau isch komme“, beklagte Michael Abele von der Narrenzunft Tettnang. Vor drei Jahren hatten die Tettnanger angesichts des „Weihnachtsbaumbeschaffungsproblems 2014“ Kißleggs Bürgermeister einen Christbaum geschenkt, der „bis jetzt nicht abgeholt“ wurde. Nun wurden gleich drei Bäumchen mitgebracht, was zumindest Zunftmeister Hajö Schuwerk verzückte: „Der nächste 11.11. ist gesichert!“ Krattenmacher hat im Übrigen gleich zu Beginn des Empfangs schon ein Geschenk seiner Zunft erhalten: Ein „Gieaßkännle“ mit Piepser und Blinker. Auf dass er nie wieder sein Kännle vergisst oder es verliert auf dem Weg zum Narrenbaumgießen im November.