Wenn die Brezel zur Bildfläche für Sprache wird

Im Rahmen der Mittwochsführungen bildet die Führung „Mit BildSprachen sprechen“ im Neuen Schloss Kißlegg am Mittwoch, 24. August, um 19 Uhr den Abschluss der diesjährigen Themenführungen. Diese literarische Führung mit Jürgen Weing bietet einen Einblick in die „BILDSPRACHEN“ der Künstlerinnen und Künstler, die sich in ihrer jeweiligen künstlerischen Sprache mitteilen, dabei werden Menschen, Brezeln, Papier, Leinwand, Fotos oder Videos als „Bildfläche“ genutzt. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Treffpunkt ist das große Tor am Neuen Schloß. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb sind Karten für die Veranstaltungen nur im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg, Telefon 07563/936142 erhältlich. Es gibt keine Abendkasse.