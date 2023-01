Ein TÜV für Narren: „Hudelmale“ Nadine nimmt uns mit zum Häsabstauben

Schuhe geputzt? Fuchsschwänze vollzählig? Häs sauber? Nur „abgstaubt“ geht’s für Nadine Fimpel und die anderen Hudelmale der Kißlegger Narrenzunft in die bevorstehende heiße Phase der Fasnet. Im Foyer der Realschule hat am Dreikönigstag beim Häsabstauben reges Treiben geherrscht. Dabei wird die gesamte Ausrüstung einer genauen Kontrolle unterzogen – alles muss den Regeln der Zunft entsprechen. Mit ihrer fröhlichen Holzmaske des Hudelmale möchte die eingefleischte Närrin in den kommenden Wochen viel gute Laune verbreiten. Von Kindesbeinen an ist sie schon mit der Narrenzunft Kißlegger Hudelmale e.V. bei Narrensprüngen, Umzügen und Fasnetsbällen dabei. So lief die Häs-Kontrolle ab.

Vorfreude auf „ganz normale Fasnet“

„Es sieht ganz so aus, dass die allermeisten unserer Narren, die schon vor Corona dabei waren, jetzt nach der Zwangspause wieder mitmachen“, sagt Zunftmeister Hans-Jörg Schuwerk erleichtert angesichts des Narren-Ansturms beim Häsabstauben. „Wir freuen uns auf eine ganz normale Fasnet“. In diesem Jahr steht die in Kißlegg unter dem Motto: Flower Power, Peace und Spaß – Kißlegg gibt Gas.

Zunftmeister Hansjörg Schuwerk mit den Figuren der Kißlegger Fasnet (von links): Hudelmale, Reitenderle und Grundholde. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin)

Hudelmale Nadine Fimpel zupft die Haare an ihrer Maske zurecht, bindet den Schellengürtel um und überprüft, ob die vorgeschriebenen drei Fuchsschwänze am Hudel-Stab festsitzen. Auch das grün-rote Häs muss ordentlich aussehen, darf keine Schäden aufweisen und nicht ausgebleicht sein, um vor den Augen der Prüfer zu bestehen. „Ich hab‘ das Häs reinigen lassen, die Schuhe geputzt und alles ordentlich übers Jahr aufbewahrt“, erzählt Fimpel.

So viele Fasnetsveranstaltungen stehen für die Närrin an

Sie wohnt inzwischen in Bad Wurzach und kehrt für die Fasnet regelmäßig in ihre Heimatstadt Kißlegg zurück.

„Das ist mein Hobby, es macht einfach großen Spaß. Mir ist es die Fasnet auch wert, entsprechend Urlaub zu nehmen.“, schwärmt Nadine Fimpel.

Zwischen zehn und 20 Veranstaltungen kommen da pro Fasnet-Saison schon mal für sie zusammen.

Dann reiht sich Nadine Fimpel ein in die lange Schlange der Hästräger, die pflichtbewusst verschiedene Stationen beim traditionellen Häsabstauben durchlaufen. Die Veranstaltung hat nichts närrisches, sieht man einmal von der guten Laune und den vielen schelmischen Masken ab. Zunächst werden die Kontaktdaten der Mitglieder gecheckt, sie sollten sich außerdem für Arbeitseinsätze in Listen eintragen, sie können ihr Häs ergänzen und neue Fuchsschwänze, Kappen, Jacken, Schellen oder auch Fahrkarten zu den diversen Veranstaltungen kaufen und auch Schäden am Häs direkt vor Ort reparieren lassen. Die wichtigste Station ist jedoch die der Häs-Kontrolle.

Auch der Klang des Geschells wird überprüft

Nadine Fimpel muss hier ihr komplettes Häs anlegen. Sie setzt erst die Brille ab und dann die Maske mit Hut und seitlich befestigtem Fuchsschwanz auf, ihre langen Haare dürfen beim Einsatz nicht mehr darunter hervorlugen. Sie rückt den auf Hochglanz polierten Schellengürtel zurecht, greift zum Hudel-Stab und springt ein paar Mal vor der Jury auf und ab. So hören sie, ob das Gschell auch schön klingt.

Jetzt wird genau hingeschaut: Häs-Kontrolle eines Hudelmales. Rechts: Nadine Fimpel hat's geschafft und hält den Laufbändel in der Hand. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin)

„Außerdem schauen wir, ob die Hästräger dunkle und saubere Schuhe und auch entsprechende Handschuhe anhaben“, verrät Paul Martin, einer der Kißlegger Prüfer, der auch Präsidiumsmitglied in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist. Bei Nadine Fimpel passt alles, so erhält sie den ersehnten Laufbändel. Denn nur der berechtigt die Häs-Trägerin zum Mitmachen bei den Umzügen und Veranstaltungen der nächsten Wochen. Er hat auch einen versicherungstechnischen Hintergrund.

Für manchen gibt es noch eine kleine Ermahnung

Neben Nadine Fimpel stehen schon einige Reitenderle und Grundholde, zwei weitere Figuren der Kißlegger Fasnet, zur Prüfung bereit. Am Ende bestehen alle der etwa 150 Närrinnen und Narren der Kißlegger Hudelmale das Häsabstauben. Nur einige werden ermahnt, zum Beispiel die Schuhe noch zu putzen, bevor es am 15. Januar zum Narrensprung nach Grünkraut geht.

Eine Seltenheit unter den Masken der Kißlegger Narrenzunft: Hudelmale mit Schnurrbart. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin)

Allein 27 Veranstaltungen listet der Narrenfahrplan der Kißlegger Narrenzunft auf. Nadine Fimpel freut sich dabei vor allem auf die großen Landschaftstreffen der VSAN, die Umzüge in Rötenbach und Vogt und natürlich auf den Kißlegger Narrensprung am „Schmalzgala Samstig“.

Hinweis für Kißlegger Narren, die am Dreikönigstag verhindert waren: Der Notfall-Nachtermin fürs Häsabstauben samt Zuteilung des Laufbändels, der zur Teilnahme am Narrensprung berechtigt, ist am Dienstag, 10. Januar, von 19 bis 21 Uhr in der Zunftstube.